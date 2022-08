A început Brașov Jazz & Blues Festival. Muzică, proiecții de film și multe alte evenimente la ediția aniversară

Festivalul include, pe lângă concertele cu artiști de renume internațional și trupe locale, jam sessions, proiecții de filme în aer liber, conferințe și dezbateri, ateliere creative și masterclass-uri pe teme muzicale, activități pentru copii și familie și un târg de discuri de vinil, pentru pasionați. Evenimentele din cadrul Brașov Jazz & Blues Festival vor avea loc în Piața Sfântul Ioan (scena principală), pe care vor urca peste 30 de artiști din 8 țări și Piața Brassaï, dar și în Parcul Central Nicolae Titulescu, JUNO Wine Garden, Deane’s Irish Pub & Grill și la Cinema Astra.

Festivalul a fost deschis joi, pe scena din Piața Sf. Ioan, de doi dintre artiștii rezidenți Brasov Jazz & Blues Festival, prezenți la Brașov în calitate de artiști și organizatori de masterclass-uri: Berti Barbera și Lars Kutschke Band (DE/HU), continuând cu un concert al legendarului Jan Akkerman, headlinerul primei ediții a festivalului, aflat într-un turneu de promovare 75 - o compilație exclusivă care celebrează 75 de ani de la nașterea chitaristului care a influențat generații întregi de artiști. Jan Akkerman a colaborat pe parcursul carierei sale cu numeroși artiști de prestigiu, printre care se numără BB King, Ice T, Cozy Powell sau Clau Ogerman), Akkerman promite un spectacol memorabil la Brașov în prima seară a festivalului.

Ce-a de-a doua zi aduce publicului artiști de jazz aflați în premieră în fața publicului din Brașov, și chiar din România: pe scena principală vor urca Carlos Bica, unul dintre cei mai prolifici contrabasiști portughezi, alături de proiectul de succes AZUL (alcătuit din superchitaristul berlinez Frank Möbus şi imprevizibilul baterist newyorkez Jim Black), proiect care a reușit să scoată pe piață cel mai bun album de jazz portughez al tuturor timpurilor și Michael Olivera & THE CUBAN JAZZ SYNDICATE, o trupă solidă de muzicieni cubanezi câștigători și nominalizați la premiile Latin Grammys, care au colaborat de-a lungul timpului cu artiști precum Chucho Valdez, Celia Cruz, Paquito D Rivera, printre mulți alții.

În Piața Brassaï, pe lângă concertele Fusion Core și Marcian Petrescu & Trenul de Noapte, va avea loc și proiecția documentarului România Neîmblânzită, la Cinema Astra se văd drama biografică Cadillac Records (2008), filmul despre viața legendarului Johnny Cash, Walk the line (2005) și producția românească Metronom (2022), semnat de regizorul Alexandru Belc, originar din Brașov, iar la JUNO Wine Garden publicul poate participa la concertul Corina Sîrghi & Cătălin Răducanu.

Sâmbătă, pe 13 august, Raphael Wressnig (Austria) unul dintre cei mai virtuozi organiști din lume la această oră, revine pe scena din Brașov alături de Gisele Jackson (SUA), care și-a început cariera în corul lui Ray Charles și în trupele Donnei Summer și a lui James Brown. Diva internațională și apreciatul organist aduc muzica soul, blues și funk într-o lume modernă și vor oferi publicului un nou mod de a experimenta aceste genuri muzicale. Pe scena principală va urca în continuare, în premieră în România, super-muzicianul american John Németh, nominalizat la premiul B.B. King Entertainer of the Year în cadrul prestigioaselor Blues Music Awards în 2021, iar în 2022 câștigător al premiului Cel mai bun vocalist și nominalizat la categoria Cel mai bun interpret la muzicuță.

Pe scena din Piața Brassaï se vor vedea în cea de-a treia zi filmele WALL-E (2008) și Wild Carpathia (2021), pe lângă concertele Fabrica de trupe Prefix TM: Over Black & Vertigo și Fernet Blues Company & Vali Răcilă, la JUNO Wine Garden concertul Sorina Rotariu Trio, iar filmele de la Cinema Astra sunt dedicate legendarei trupe britanice The Beatles: Imagine John Lennon (1972), Yellow Submarine (1968) și Yesterday (2019).

Ziua de duminică îi aduce pe scena din Piața Sf. Ioan pe Kirk Fletcher (USA), recunoscut la nivel mondial de critici și public deopotrivă ca unul dintre cei mai buni chitariști de blues din lume, câștigător de patru ori al Blues Music Award iar cel mai recent album al său My Blues Pathway a fost nominalizat la Blues Music Awards 2021 și pe Sharrie Williams. The Princess of Gospel Rockin’ Blues, cotată printre primii 15 interpreți de blues din Statele Unite., în jurul căreia s-au creat şi alte trupe foarte cunoscute care fac parte din topul celor mai buni interpreți de blues la ora actuală.

Pe scena din Piața Brassaï au loc concertele Midnight Buzz și Nicu Patoi – Berti Barbera – Adrian Ciuplea Trio, dar și proiecțiile de film Cartea Junglei (2016) și România Sălbatică (2021), la Cinema Astra se văd filmele West Side Story (2021), A star is born (2018) și Bohemian Rhapsody (2018), iar la JUNO Wine Garden concertul Anamaria Galea Trio – „La Vie en Rose”.

Ultima zi de festival îi aduce pe scena din Piața Sf. Ioan pe Wattzy, Soundbox, Fusion Core și Fernet Blues Company iar în biserica fortificată din Bod va avea loc un concert excepțional Sharrie Williams & LK Band.

În Parcul Central spectatorii se pot bucura de proiecții de film, printre care un maraton Tom și Jerry dar și Soul (2020), Free Guy (2021), Encanto (2021), Jungle Cruise (2021), Coco (2017) și Cruella (2021). Pe scena Parc vor urca Soundbox, Nod’n’Papură, Corina Sîrghi, Berti Barbera – Nicu Patoi: Homage to the Beatles, Dusty Ride, City Breakers și Pedestrians iar pe scena Feel Good, susținută de Majorel România, au loc DJ set-uri, Limbo, treasure hunt, graffiti & sports area și târg de viniluri.

De asemenea, vor avea loc și o serie de ateliere pe teme muzicale, susținute de Academia Muzicală de Soundbox - de voce, chitară, tobe și pian, o nouă ediție a Întâlnirilor Pop Culture dedicată trupei britanice The Beatles, dar și ateliere de creație pentru copii și facepainting.