Artiști de renume internațional, în juriul ediției aniversare a Concursului Internațional George Enescu

La invitația maestrului Cristian Măcelaru, directorul artistic al Concursului și Festivalului Internațional George Enescu, pianista Lilya Zilberstein, violoncelistul Arto Noras, violonista Mihaela Martin și compozitorul Zygmunt Krauze vor conduce juriile ediției aniversare din 2026, alături de personalități marcante ale vieții muzicale internaționale, precum Nelson Goerner, Frans Helmerson, Enrico Dindo, Claudio Bohórquez, Alissa Margulis, Nemanja Radulović, Gabriela Ortiz, Errollyn Wallen și Mark Simpson, precum și de reputați artiști români cu cariere internaționale, între care Marin Cazacu, Liviu Prunaru, Raluca Știrbăț, Valentin Răduțiu, Doina Rotaru și Dan Dediu.

Concursul Enescu este recunoscut drept una dintre cele mai prestigioase competiții de muzică clasică la nivel global și reprezintă o veritabilă rampă de lansare pentru noile generații de artiști ai scenei internaționale.

De-a lungul istoriei sale, Concursul Enescu a marcat debutul unor cariere artistice de excepție, laureații săi fiind invitați ulterior să concerteze pe cele mai importante scene ale lumii și să colaboreze cu orchestre de prim rang.

Competiția atrage, la fiecare ediție, sute de tineri muzicieni din întreaga lume, consolidându-și rolul de platformă globală de descoperire și afirmare a noilor talente.

Alături de Arto Noras, președintele juriului secțiunii Violoncel, se vor afla Enrico Dindo, Marin Cazacu, Valentin Răduțiu, Dan Prelipcean, Frans Helmerson și Claudio Bohórquez, cărora li se vor adăuga, începând cu semifinalele, Inbal Segev și Elena Dubinets (director artistic al Royal Concertgebouw Orchestra). Etapele secțiunii de violoncel se vor desfășura între 29 august și 7 septembrie 2026.

Președinta juriului secțiunii Vioară, violonista română de talie internațională Mihaela Martin, va juriza alături de Liviu Prunaru, Vladimir Nemțanu, Bujor Prelipcean, Alissa Margulis, Kathleen Winkler și Ida Kavafian. Violonistul Nemanja Radulović, el însuși laureat al Concursului Enescu, și Nora Pötter, Managing Director al agenției de impresariat Dr. Raab & Dr. Böhm și al SCHMID RAAB & BOEHM, se vor alătura juriului începând cu semifinalele. Etapele secțiunii de vioară vor avea loc între 4 și 13 septembrie 2026.

Celebra pianistă Lilya Zilberstein va fi și la această ediție președinta juriului secțiunii Pian, alături de Marie-Ange Nguci, Dana Borșan, Raluca Știrbăț, Nigel Boon, Rena Shereshevskaya și Vovka Ashkenazy. În etapele de semifinală și finală, juriului i se vor alătura Didier de Cottignies, delegat artistic al Orchestrei Filarmonice din Monte Carlo, și celebrul pianist Nelson Goerner. Secțiunea de pian se va desfășura între 10 și 19 septembrie 2026.

Secțiunea de Compoziție va fi prezidată, și la această ediție, de renumitul compozitor și pianist polonez Zygmunt Krauze. Acesta va juriza alături de Dan Dediu, Adrian Pop, Adrian Iorgulescu, Doina Rotaru, Elsa Vautrain (director artistic al editurii muzicale Durand Salabert Eschig), Gabriela Ortiz, Sarah Kirkland Snider, Steven Mackey, Errollyn Wallen și Mark Simpson, unele dintre cele mai importante voci ale creației contemporane internaționale.

Înscrierile pentru ediția din 2026 a Concursului Internațional George Enescu sunt deschise până la data de 10 mai 2026 pentru secțiunile pian, vioară și violoncel și până la 30 iunie 2026 pentru secțiunea compoziție, eligibili fiind artiștii născuți după 1 august 1991.

Ediția 2026 marchează cea de-a XX-a ediție a competiției, un moment aniversar care confirmă rolul esențial al Concursului Enescu în peisajul cultural internațional și continuitatea unei tradiții dedicate excelenței.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte culturale strategice ale României dar și un reper major al vieții muzicale internaționale, contribuind la promovarea valorilor artistice și la susținerea noii generații de muzicieni.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.