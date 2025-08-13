Beyoncé câștigă primul Emmy pentru show-ul „Beyonce Bowl”

Beyonce a adăugat un Emmy colecției sale impresionante de trofee, care include deja 35 de premii Grammy.

Artista, cunoscută legal ca Beyonce Knowles-Carter, a făcut parte din echipa premiată la categoria „costume remarcabile pentru un show de varietăți, non-ficțiune sau reality” pentru „Beyonce Bowl”, spectacolul cu tematică western prezentat în pauza meciului NFL de Crăciun dintre Baltimore Ravens și Houston Texans, transmis pe Netflix.

Evenimentul, desfășurat în orașul natal al artistei, Houston, a marcat debutul live al unor piese de pe albumul „Cowboy Carter”.

Distincția marchează primul Emmy al lui Beyoncé, după 10 nominalizări anterioare fără succes, și o aduce la jumătatea drumului spre statutul EGOT, performanță obținută de artiști care câștigă un Emmy, un Grammy, un Oscar și un Tony.

Premiul a fost anunțat marți, ca parte a câtorva distincții „jurizate” ale Academiei de Televiziune, acordate de comitete specializate și fără proces de votare publică.

Acestea sunt, de obicei, tehnice și rareori merg către nume celebre. Trofeele vor fi înmânate oficial la ceremonia Creative Arts Emmy Awards de luna viitoare.

(sursa: Mediafax)