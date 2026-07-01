Canada intră oficial în Eurovision 2027. Prima țară nouă care se alătură competiției după 12 ani

Canada va debuta la Eurovision în Bulgaria

Organizatorii Eurovision au confirmat oficial că CBC/Radio-Canada a devenit membru cu drepturi depline al European Broadcasting Union (EBU), statut care îi permite să înscrie un reprezentant în competiție.

Astfel, Canada va debuta la Eurovision Song Contest 2027, competiție care va fi organizată în Bulgaria, după victoria acestei țări la ediția din 2026.

În perioada următoare, televiziunea publică canadiană va anunța mecanismul prin care va fi ales artistul care va reprezenta țara pe scena Eurovision.

Marie-Philippe Bouchard, președinte și director general al CBC/Radio-Canada, a declarat că participarea la Eurovision reprezintă o oportunitate extraordinară pentru artiștii canadieni de a se face cunoscuți în fața unei audiențe globale.

Oficialul a subliniat că fanii canadieni urmăresc competiția de ani buni și votează în cadrul sistemului „Rest of the World”, iar de acum vor avea și satisfacția de a-și susține propriul reprezentant, potrivit Euronews.

O legătură veche între Canada și Eurovision

Deși nu a concurat niciodată sub propriul drapel, Canada are deja o pagină importantă în istoria Eurovision.

Cea mai cunoscută artistă canadiană asociată concursului este Céline Dion, care a câștigat trofeul în 1988 reprezentând Elveția cu melodia „Ne partez pas sans moi”. Victoria sa rămâne unul dintre cele mai importante momente din istoria competiției.

Directorul Eurovision din cadrul EBU, Martin Green, a salutat oficial aderarea Canadei și și-a exprimat încrederea că noul participant va aduce originalitate și diversitate pe scena concursului.

Potrivit organizatorilor, interesul canadienilor pentru Eurovision este într-o continuă creștere. La ediția aniversară din 2026, Canada s-a aflat în top trei state din categoria „Rest of the World” în ceea ce privește voturile acordate.

În același timp, mii de canadieni au călătorit la Viena pentru a urmări semifinalele și marea finală, fiind printre cei mai numeroși spectatori veniți din afara Europei.

Eurovision 2027 începe cu schimbări importante

Ediția din 2027 se anunță una dintre cele mai interesante din ultimii ani.

Pe lângă debutul Canadei, competiția va avea loc în Bulgaria, țară care a obținut prima victorie din istorie la Eurovision.

Artista Dara a câștigat trofeul cu piesa „Bangaranga”, acumulând 516 puncte și devansând Israelul și România într-o finală extrem de disputată.

România a obținut unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani. Alexandra Căpitănescu a impresionat publicul și juriile cu piesa „Choke Me”, clasând țara pe locul al treilea, cu 296 de puncte.

Pe poziția secundă s-a situat Israelul, reprezentat de Noam Bettan cu melodia „Michelle”, care a acumulat 343 de puncte.

Controversele continuă să umbrească Eurovision

În ciuda succesului artistic, ediția din 2026 a fost marcată de tensiuni și proteste legate de participarea Israelului.

Încă înainte de începerea spectacolelor, mii de persoane au protestat pe străzile Vienei, cerând excluderea Israelului din competiție din cauza războiului din Gaza.

Mai multe state, printre care Irlanda, Islanda, Țările de Jos, Slovenia și Spania, au decis să se retragă din concurs în semn de protest față de decizia EBU de a permite participarea Israelului.

În acest moment nu este clar dacă aceste țări vor reveni în competiție în 2027 sau dacă boicotul se va extinde și la alte delegații.

În schimb, debutul Canadei oferă Eurovision o nouă dimensiune internațională. După participarea Australiei, introdusă în 2015, organizatorii fac un nou pas spre transformarea concursului într-un eveniment cu adevărat global, iar ediția din Bulgaria promite să fie una dintre cele mai urmărite și mai spectaculoase din istoria recentă a competiției.