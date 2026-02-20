Câștigătorul Concursului Internațional „Orchestra’s Conductor” dirijează la Sala Radio

Miercuri, 25 februarie 2026 (de la 19.00), veți asculta Simfonia nr. 1 – Clasica și îl veți aplauda pe câștigătorul celei de-a 4-a ediții a Concursului Internațional „Orchestra’s Conductor”, organizat în primăvara anului 2025 de Radio România, sub conducerea dirijorului Cristian Oroșanu, competiție ce își propune să descopere dirijori talentați din întreaga lume. Dintre cei 170 de candidați, laureatul a fost tânărul dirijor coreean Hyunsik Shin, pe care îl veți vedea la pupitrul Orchestrei de Cameră Radio.

Acesta locuiește în prezent în Germania și, din 2024, este dirijor principal al Ärzteorchester Heidelberg și dirijor al corului bisericii St. Zyriak. A obținut diploma de licență în interpretare la flaut la Universitatea Catolică din Coreea de Sud și a susținut concertul său de debut în 2017, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a ziarului Chosun Ilbo (publicație de tradiție din țara sa natală). În 2019–2020, a studiat dirijatul de orchestră la Universitatea Hanyang.

Ca parte a formării sale în arta dirijorală, a colaborat cu Kurpfälzisches Kammerorchester, Filarmonica Baden-Baden și Filarmonica Reutlingen și a lucrat cu Orchestra Teatrului Național Mannheim și Orchestra Pfalztheater Kaiserslautern. A fost semifinalist la Concursul Național German „Campus Dirigieren” și a primit Premiul II la Concursul Internațional de Dirijat „Ferenc Fricsay”, Ungaria.

În mai 2024, a participat la un masterclass de dirijat cu maestrul Martin Sieghart și Orchestra Simfonică a Radioului Slovac, precum și la un atelier cu maestrul Christoph Poppen și Orchestra Simfonică Națională Coreeană, unde a fost distins ca dirijor excepțional. Din octombrie 2022, Hyunsik Shin studiază dirijatul de orchestră la Universitatea de Stat de Muzică și Arte Performative din Mannheim și din 2025 a început studiile de masterat la aceeași instituție.

Concertul este un prilej de asculta, în primă audiție absolută, lucrarea artistului născut în România A.G. Weinberger (chitarist, cântăreț, promotor al bluesului american în România, producător și realizator de emisiuni radio): Concertul nr. 1 pentru violoncel şi orchestră.

Ca solist, îl veți revedea pe cunoscutul violoncelist român Răzvan Suma. Director artistic al CellEAST Festival, Răzvan Suma este solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, conferențiar dr. al Universității Naționale de Muzică București și director artistic al proiectului ICon Arts Transilvania. De asemenea, este fondator al Ansamblului PlaCello, din care mai fac parte violonceliștii Ștefan Cazacu, Ella Bokor și Mircea Marian.

Programul serii cuprinde și Beethoven: Simfonia nr. 2.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

