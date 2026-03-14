Ultimatumul lui Trump: Infrastructura petrolieră din insula Kharg, următoarea țintă dacă Iranul nu deblochează traficul maritim

Trump şi-a combinat ultimatumul de vineri cu o postare pe reţelele de socializare în care spune că SUA au "distrus complet" ţinte militare de pe insulă, terminalul de export pentru 90% din transporturile de petrol ale Iranului, care se află la aproximativ 500 km nord-vest de strâmtoare.



Atacurile americane nu au vizat infrastructura petrolieră a insulei Kharg, dar "în cazul în care Iranul sau oricine altcineva face ceva pentru a interfera cu trecerea liberă şi sigură a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, voi reconsidera imediat această decizie", a scris Trump.



Iranul nu s-a putut apăra împotriva atacurilor americane, a declarat preşedintele american. "Armata Iranului şi toţi ceilalţi implicaţi în acest regim terorist ar fi înţelepţi să depună armele şi să salveze ceea ce a mai rămas din ţara lor, care nu mai este mult!", a postat el pe platforma sa Truth Social.



Trump le-a declarat reporterilor vineri că Marina SUA va începe "în curând" să escorteze petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, o conductă pentru 20% din aprovizionarea cu energie fosilă a lumii.



În timp ce războiul a intrat în a treia săptămână, Iranul, însă, nu a dat niciun semn de capitulare sau de cedare în faţa presiunii militare americano-israeliene. Liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei, care l-a înlocuit pe tatăl său ucis, a declarat că această cale navigabilă strategică ar trebui să rămână închisă ca instrument de presiune.



Forţele armate iraniene au răspuns atacului de la Kharg spunând că orice atac asupra infrastructurii petroliere şi energetice a ţării lor ar duce la atacuri asupra instalaţiilor deţinute de companii petroliere care cooperează cu Statele Unite în regiune, a relatat presa iraniană.



Agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Fars a relatat, citând surse, că peste 15 explozii au fost auzite pe insulă în timpul atacurilor americane. Sursele au declarat că apărarea aeriană, o bază navală şi instalaţiile aeroportuare au fost lovite, dar infrastructura petrolieră nu a suferit daune.



Iranul, care şi-a intensificat producţia de petrol în perioada premergătoare declanşării războiului de către Israel şi SUA pe 28 februarie, a continuat să transporte petrol într-un ritm de 1,1 milioane până la 1,5 milioane de barili pe zi, arată datele TankerTracker.com şi Kpler.



O mare parte din petrolul transportat din Iran prin Kharg merge către China, principalul importator global de ţiţei.



Pieţele sunt atente la orice semn că atacurile americane au deteriorat reţeaua complexă de conducte, terminale şi rezervoare de stocare a insulei. Chiar şi întreruperi minore ar putea reduce şi mai mult aprovizionarea globală, adăugând presiune pe o piaţă volatilă.



Iranul a revendicat, de asemenea, succesul doborârii a cinci drone deasupra spaţiului său aerian, ridicând la 114 numărul total de drone americane şi israeliene pe care le-a doborât în timpul războiului, a relatat sâmbătă televiziunea de stat iraniană.



Preţurile petrolului au fluctuat brusc pe fondul schimbării comentariilor lui Trump cu privire la durata probabilă a războiului, care a început cu bombardamente masive americane şi israeliene asupra Iranului şi s-a extins rapid într-un conflict regional cu consecinţe ample pentru pieţele energetice şi bursiere la nivel mondial.



Ambasada SUA din capitala Irakului, Bagdad, a fost lovită sâmbătă de un atac cu rachete, au declarat surse din cadrul securităţii irakiene. Acestea nu au oferit detalii suplimentare despre atac.



În alte atacuri din regiune, Gărzile Revoluţionare iraniene au declarat că au efectuat lovituri suplimentare asupra Israelului împreună cu miliţia libaneză Hezbollah, a relatat agenţia de ştiri iraniană Tasnim.



Unele operaţiuni de încărcare a petrolului în portul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, în afara Strâmtorii Ormuz, au fost suspendate după un atac cu drone şi un foc de armă de sâmbătă dimineaţă, a relatat Bloomberg News, citând persoane informate despre situaţie.



Cel puţin 12 membri ai personalului medical au fost ucişi într-un atac israelian asupra unui centru medical din oraşul Borj Qalaouiya din sudul Libanului, a relatat sâmbătă agenţia de ştiri de stat libaneză, citând Ministerul Sănătăţii.



Conform relatărilor din presa iraniană, cel puţin 12 persoane au fost ucise şi alte câteva rănite în atacuri asupra mai multor locuri din Iran, inclusiv în provinciile centrale şi de sud-est.

AGERPRES