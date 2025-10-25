Concert aniversar SoNoRo 20, la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta

Pe scenă vor urca instrumentiști de renume internațional: Barnabás Kelemen (vioară), Katalin Kokas (vioară), Răzvan Popovici (violă), Justus Grimm (violoncel), Thorsten Johanns (clarinet) și Diana Ketler (pian).

Programul serii reunește lucrări semnate de George Enescu - „Serenade lointaine” - trio pentru pian și „Rapsodia română” nr. 1 - în variantă pentru cvartet cu pian; Gabriel Fauré - Trio cu pian în re minor, op. 120; Béla Bartók - Contraste pentru clarinet, vioară și pian; Ernö von Dohnányi - Cvintetul cu pian nr. 1 în do minor. Compozițiile reflectă diversitatea și rafinamentul muzicii de cameră europene.

Proiectul SoNoRo 20 Anniversary Tour aduce în prim-plan cultura română și promovează muzica de cameră ca limbaj universal, capabil să creeze conexiuni între artiști și publicul din spații culturale diferite. Turneul aniversar subliniază dimensiunea proiectului, prin prezența pe una dintre cele mai prestigioase scene din Ungaria și din Europa.

Turneul Internațional SoNoRO 20 a debutat la Buenos Aires și a continuat, cu sprijinul Institutului Cultural Român, în Belgia, München, Viena și Berlin. După recitalul de la Budapesta, artiștii vor ajunge în Spania, unde vor susține concerte la Madrid și Sevilla. În încheiere, turneul va traversa din nou oceanul, având locul final la prestigiosul Carnegie Hall din New York.

Înființată în 2008 de către violonistul Răzvan Popovici, Asociația SoNoRo se distinge prin organizarea de festivaluri și concerte care reunesc artiști internaționali și tineri muzicieni talentați, contribuind la îmbogățirea vieții culturale din România și din alte țări europene. Printre cele mai cunoscute proiecte ale Asociației se numără Festivalul SoNoRo, un eveniment de prestigiu care se desfășoară anual și atrage un public divers, de la iubitori de muzică clasică la specialiști și critici. Festivalul oferă o platformă pentru interpretarea unor lucrări variate de muzică de cameră, de la clasică la contemporană, și promovează colaborări între muzicieni de renume și tineri talente emergente. Asociația SoNoRo este dedicată nu doar organizării de evenimente muzicale de înaltă calitate, ci și educației muzicale și formării viitoarelor generații de muzicieni. Prin activitățile sale, contribuie la dezvoltarea culturii muzicale și la consolidarea relațiilor internaționale în domeniul artei muzicale. Asociația Sonoro este membră a European Festivals Association.

Din anul 2006, Asociația SoNoRo organizează evenimente dedicate muzicii de cameră în România. Încă de la debut, a reușit să includă Festivalul SoNoRo într-o rețea de festivaluri din întreaga lume: Germania – „Chiemgauer Musikfrühling”, Austria – „Festivalul Gmunden”, Anglia – „Music at Plush”, Slovenia – „Festivalul Tartini”, sau Japonia – „Kobe International Arts Festival”.

