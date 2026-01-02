Dirijorul „rock star” care a ridicat Viena în picioare: moment unic la Concertul de Anul Nou 2026

Moment fără precedent la Concertul de Anul Nou de la Viena 2026: dirijorul Yannick Nézet-Séguin a coborât în public

Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, cel mai urmărit eveniment de muzică clasică din lume, a debutat în 2026 cu o ediție istorică, mai deschisă și mai diversă. Sub bagheta dirijorului canadian Yannick Nézet-Séguin, programul a păstrat esența tradiției vieneze, dar a inclus în premieră lucrări compuse de femei, marcând un pas important spre modernizarea unui ritual cultural început în 1939.

O ediție istorică sub bagheta lui Yannick Nézet-Séguin

Dirijat pentru prima dată de Yannick Nézet-Séguin (50 de ani), una dintre cele mai influente figuri ale scenei clasice internaționale, Concertul de Anul Nou 2026 a îmbinat valsurile, polcile și marșurile dinastiei Strauss cu cinci lucrări interpretate în premieră absolută în acest cadru.

Printre acestea s-au remarcat compoziții semnate de Florence Price (1887–1953), prima femeie afro-americană recunoscută ca mare compozitoare de muzică clasică, și Josephine Weinlich (1848–1887), una dintre figurile pionier ale muzicii europene.

Florence Price și Josephine Weinlich, în premieră la Concertul de Anul Nou

Nézet-Séguin a explicat înaintea concertului că a dorit în mod special includerea unei lucrări de Florence Price, subliniind că aceasta a fost „nedrept marginalizată din cauza genului și a rasei sale”.

Valsul „The Rainbow Waltz”, inspirat din muzica afro-americană și din tradiția populară, a oferit publicului o perspectivă asupra unei muzici clasice mai incluzive și mai diverse.

Josephine Weinlich, fondatoarea primei orchestre feminine din Europa (1875), a fost reprezentată prin „Sirenen Lieder”, o polka mazur compusă în 1868, cu un puternic mesaj de solidaritate și emancipare.

Tradiție și deschidere într-o instituție conservatoare

Abia în 2025, după 85 de ediții, Concertul de Anul Nou a inclus pentru prima dată o lucrare compusă de o femeie. Ediția din 2026 confirmă o schimbare lentă, dar vizibilă, într-o instituție tradițional dominată de bărbați.

Filarmonica din Viena nu a avut niciodată o femeie dirijor, iar prima instrumentistă a fost admisă în orchestră abia în 1997. Din orchestra din acest an a făcut parte și Adela Frăsineanu, violonistă de origine română.

Un final spectaculos și un gest fără precedent

Concertul a păstrat momentele clasice de spectacol: intervențiile coregrafice ale Baletului de Stat din Viena și tradiționalul bis cu „Dunărea albastră” și „Marșul lui Radetzky”.

Pentru prima dată în istoria concertului, Yannick Nézet-Séguin a coborât de pe podium și a dirijat „Marșul Radetzky” din mijlocul publicului, în ritmul aplauzelor, înconjurând celebra sală Musikverein. Spectatorii au imortalizat momentul cu telefoanele, încălcând eticheta strictă a evenimentului.

Mesajul emoționant al dirijorului: „Am pășit în Noul An prin muzică”

După concert, dirijorul a transmis un mesaj emoționant într-un video publicat pe Facebook:

„Tocmai am coborât de pe scena de la Musikverein, inima încă îmi bate tare, urechile îmi sună și simt căldura acestui public extraordinar, din toate colțurile lumii.”

El a adăugat:

„Am pășit în Noul An prin muzică, împreună, alături de Filarmonica din Viena.”

Într-un alt mesaj, Nézet-Séguin a vorbit despre legătura sa din copilărie cu acest concert:

„Când eram copil, dirijam acest concert din fața televizorului. De atunci am visat la acest moment. La Concertul de Anul Nou de astăzi, am văzut cum acest vis devine realitate.”

Și despre emoția trăită pe scenă:

„Nu-mi găsesc cuvintele pentru a-mi exprima bucuria. Frumusețea împărtășită unește oamenii. Am simțit că zbor, că plutesc, că reflectez și că privesc înainte. Am văzut zâmbetele oamenilor. Sunt profund recunoscător. Un An Nou fericit!”

Un „rock star” al muzicii clasice

Considerat de unii nonconformist, de alții o gură de aer proaspăt, Yannick Nézet-Séguin este adesea descris drept un „rock star” al muzicii clasice, care respectă profund tradiția, dar reușește să apropie publicul de orchestră.

Director muzical al Operei Metropolitan din New York, al Orchestrei din Philadelphia și al Orchestrei Metropolitane din Montreal, el are o relație de peste 15 ani cu Filarmonica din Viena și a fost numit pentru acest concert ca simbol al unei abordări mai incluzive.

Este ambasador artistic pentru Rolex, are un Premiu Grammy, decernat în 2022 pentru Cea mai bună interpretare orchestrală a lui Florence Price – Simfoniile 1 și 3. Are, de asemenea, alte premii Grammy pentru interpretare și încă unul pentru cea mai bună coloană sonoră compilată pentru media vizuale pentru filmul Maestro, un film despre viața lui Leonard Bernstein.

Este căsătorit cu Pierre Tourville, violonist în Orchestra Metropolitană, și are mai multe animale de companie.

