x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Giorgia Meloni condamnă oficial atacurile SUA și Israel în Iran

Giorgia Meloni condamnă oficial atacurile SUA și Israel în Iran

de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   22:15
Giorgia Meloni condamnă oficial atacurile SUA și Israel în Iran
Sursa foto: Hepta/Giorgia Meloni, revoltată de atacurile SUA și Israeli

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a criticat miercuri atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului.

Meloni a lansat miercuri, în parlamentul de la Roma, cea mai dură critică de până acum la adresa conflictului, descriind campania militară din Orientul Mijlociu ca parte a unei tendințe tot mai accentuate de intervenții „în afara cadrului dreptului internațional”, relatează Politico.

Atacurile asupra Iranului s-au dovedit profund nepopulare în Italia, unde opinia publică este în mare măsură ostilă ideii ca țara să fie atrasă într-un conflict în Orientul Mijlociu.

În același timp, guvernul se apropie de un referendum politic sensibil privind reforma sistemului judiciar, care s-a transformat tot mai mult într-un test pentru coaliția condusă de Meloni. Premierul trebuie astfel să gestioneze echilibrul delicat dintre menținerea alianței transatlantice și răspunsul la presiunile interne.

Vorbind în parlament despre criză, Meloni a făcut o paralelă între conflictul din Orientul Mijlociu și invazia Rusiei în Ucraina din 2022, despre care a spus că a declanșat o destabilizare mai amplă la nivel global.

„În acest context de criză structurală a sistemului internațional, în care amenințările devin tot mai îngrijorătoare și intervențiile unilaterale în afara cadrului dreptului internațional se înmulțesc, trebuie plasată și intervenția americană și israeliană împotriva regimului iranian”, a declarat ea în Parlament, potrivit Reuters.

Meloni, considerată un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a afirmat totodată că Iranul nu trebuie să fie lăsat să dezvolte arme nucleare deoarece acest lucru ar pune capăt sistemului internațional de neproliferare, cu „consecințe dramatice pentru securitatea globală”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: giorgia meloni sua iran
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri