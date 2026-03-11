Giorgia Meloni condamnă oficial atacurile SUA și Israel în Iran

Meloni a lansat miercuri, în parlamentul de la Roma, cea mai dură critică de până acum la adresa conflictului, descriind campania militară din Orientul Mijlociu ca parte a unei tendințe tot mai accentuate de intervenții „în afara cadrului dreptului internațional”, relatează Politico.

Atacurile asupra Iranului s-au dovedit profund nepopulare în Italia, unde opinia publică este în mare măsură ostilă ideii ca țara să fie atrasă într-un conflict în Orientul Mijlociu.

În același timp, guvernul se apropie de un referendum politic sensibil privind reforma sistemului judiciar, care s-a transformat tot mai mult într-un test pentru coaliția condusă de Meloni. Premierul trebuie astfel să gestioneze echilibrul delicat dintre menținerea alianței transatlantice și răspunsul la presiunile interne.

Vorbind în parlament despre criză, Meloni a făcut o paralelă între conflictul din Orientul Mijlociu și invazia Rusiei în Ucraina din 2022, despre care a spus că a declanșat o destabilizare mai amplă la nivel global.

„În acest context de criză structurală a sistemului internațional, în care amenințările devin tot mai îngrijorătoare și intervențiile unilaterale în afara cadrului dreptului internațional se înmulțesc, trebuie plasată și intervenția americană și israeliană împotriva regimului iranian”, a declarat ea în Parlament, potrivit Reuters.

Meloni, considerată un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a afirmat totodată că Iranul nu trebuie să fie lăsat să dezvolte arme nucleare deoarece acest lucru ar pune capăt sistemului internațional de neproliferare, cu „consecințe dramatice pentru securitatea globală”.

(sursa: Mediafax)