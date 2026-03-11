Trump îl atacă pe președintele Israelului pentru că nu îl grațiază pe Netanyahu: Herzog spune prostii!

Într-o conversație cu Barak Ravid de la Axios, președintele SUA, Donald Trump, l-a atacat dur pe omologul său israelian pentru că nu îl grațiază pe premierul Benjamin Netanyahu:

„Spune-mi, stai puțin, stai puțin. Ce se întâmplă cu grațierea? El (Herzog) nu are nevoie de opinii juridice. El spune prostii. Este o persoană coruptă (plin de prostii), slabă și patetică. Vreau ca Bibi să fie concentrat pe război – nu pe prostii„, raportează presa israeliană.

În această seară, în Israel, Departamentul de grațieri a anunțat că se opune cererii de grațiere a lui Netanyahu și stabilește că președintele Israelului nu are neapărat autoritatea de a-l grația pe Benjamin Netanyahu.

(sursa: Mediafax)