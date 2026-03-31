Concert extraordinar Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase la Gala Premiilor Radio România Cultural

Evenimentul va completa seara dedicată excelenței culturale cu o incursiune vibrantă în patrimoniul muzical românesc, readus la viață printr-o interpretare contemporană.

Biletele sunt disponibile pe platforma bilete.ro, în rețeaua Bilete.ro și la casa de bilete a Sălii Radio.

Cântăreț, cercetător al tradițiilor muzicale și unul dintre puținii cobzari activi din România, Bogdan Mihai Simion este și un colaborator fidel al postului Radio România Cultural, realizând împreună cu George Gâlea și Maria Balabaș emisiunea „Arhechipuri”.

Născut în 1990, la Râmnicu-Vâlcea, artistul a descoperit cobza la vârsta de 15 ani și, din acel moment, și-a dedicat activitatea recuperării și reinterpretării repertoriului lăutăresc autentic. Începând din 2006, a călătorit prin țară pentru a aduna cântece vechi și pentru a învăța direct de la ultimii cobzari ai generațiilor trecute.

De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroși artiști, printre care Mihai Mărgineanu, Taraf de Haidouks, Les Elephants Bizarres, Chimie și Samurai. A semnat, de asemenea, muzica pentru documentarele „Flavours of Romania” și „Wild Carpathia”, realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley.

Albumele „Valahia în Demol” (2021) și „Drum pavat cu bolovani” (2023), produse de Adrian Despot, au avut un impact puternic și l-au poziționat printre cei mai vizibili artiști contemporani ai muzicii tradiționale reinterpretate.

Repertoriul muzical propus în cadrul galei aduce împreună filonul țărănesc, stilul lăutăresc urban și influențe din repertoriul românesc de început de secol XX – valsuri, tangouri și cântece de cabaret – toate filtrate printr-o estetică actuală, care păstrează autenticitatea, dar vorbește sensibilității publicului de astăzi.

Lăutarii de Mătase este un taraf format din muzicieni specializați în interpretarea muzicii lăutărești vechi, fiecare dintre ei având experiență atât în repertoriul tradițional, cât și în proiecte contemporane. Împreună, construiesc un univers sonor care reface legătura dintre trecut și prezent, dintre memoria colectivă și emoția vie a scenei.

În cadrul celei de-a XXV-a ediții a Galei Premiilor Radio România Cultural vor fi acordate opt premii pentru cele mai importante realizări din anul precedent în diferite domenii culturale, precum și patru premii speciale.

