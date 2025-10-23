Concertul Violoncellissimo de la Ateneu – SOLD OUT. Publicul este invitat la recitalul extraordinar de la Brașov, pe 25 octombrie

Cei care nu au reușit să prindă locuri la București îi pot vedea pe unii dintre cei mai buni violonceliști români la Brașov, unde ansamblul susține un recital cu o zi mai devreme, sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Patria.

Biletele pentru concertul de la Brașov pot fi achiziționate online, pe platforma BILET.ro: https://www.bilet.ro/eveniment/ansamblul-violoncellissimo-in-recital-16550-52796

Ansamblul condus de violoncelistul Marin Cazacu promite un spectacol de forță, dar și emoție, aducând pe scenă energia și sensibilitatea care au făcut din Violoncellissimo una dintre cele mai apreciate formații camerale din România.

„Este o bucurie să vedem entuziasmul publicului pentru muzica noastră. Îi așteptăm cu drag și la Brașov, la Sala Patria”, a declarat Marin Cazacu.

Recitalurile de la Brașov și București fac parte din Turneul Național Violoncellissimo – Clasic la puterea a treia, un circuit de concerte care au avut loc în luna octombrie 2025 și care a propus publicului din întreaga țară un program divers, ce a combină repertoriul clasic cu inserții moderne.

După deschiderea de la Pitești, violoncelistul Marin Cazacu și ansamblul Violoncellissimo au susținut concerte Deva (12 octombrie), Reghin (18 octombrie), Bistrița (19 octombrie), urmând cele de la Brasov (25 octombrie), Iași (8 noiembrie), cu deja tradiţionalul concert de la Ateneul Român din București, pe 26 octombrie.

Programul propus este conceput ca o călătorie sonoră „de la baroc la rock”, îmbinând lucrări reprezentative din repertoriul clasic cu transcripții și adaptări contemporane. Publicul va asculta piese semnate de Tomaso Albinoni, Edvard Grieg, Constantin Dimitrescu, David Popper sau Astor Piazzolla, alături de reinterpretări ale unor teme celebre precum Bohemian Rhapsody (Queen) sau Viva la Vida (Coldplay).

Se remarcă și prezența unor aranjamente realizate special pentru această formație de violoncele, ce pun în valoare diversitatea timbrală a instrumentului și spiritul de ansamblu al tinerilor muzicieni.

Prin alternarea între registre lirice, ritmuri de dans și teme moderne, programul oferă o perspectivă amplă asupra versatilității violoncelului și asupra modului în care muzica clasică poate fi adusă în contemporaneitate fără a-și pierde profunzimea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

ITINERAR 2025

4 octombrie, ora 17:00 – Brăila, Teatrul Maria Filotti - Avanpremieră

10 octombrie, ora 19:00 – Piteşti, Sala Filarmonicii

12 octombrie, ora 19:00 – Deva, Centrul cultural

18 octombrie, ora 19:00 – Reghin, Casa de cultură „Eugen Nicoară”

19 octombrie, ora 19:00 – Bistriţa, Palatul Culturii

25 octombrie, ora 19:00 – Brașov, Sala Patria

26 octombrie, ora 19:00 – Bucureşti, Ateneul Român

8 noiembrie, ora 19:00 – Iaşi, Sala Voievozilor din Palatul Culturii

Detalii pe www.violoncellissimo.ro

Spot video 2025: Marin Cazacu și Violoncellissimo pornesc în cel de-al 7-lea turneu Clasic la puterea a treia

Filmul ediției 2024: Clasic la puterea a treia - Violoncellissimo, ediția a VI-a, 2024

Film Violoncellissimo la Osaka 2025: Violoncellissimo - succes în două concerte extraordinare la Expo 2025 și Teatrul NOH din Osaka

facebook: https://www.facebook.com/violoncellissimo

INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/__violoncellissimo__?igsh=bHMwbnZ4OXdjNDd4

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@violoncellissimo?_t=ZN-8zH4f1FOHtm&_r=1

Un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.

Producător: Pro Contemporania

Partener principal: BRD - Groupe Société Générale

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Partener de mobilitate: Animawings

Partener de tradiţie: JTI

Sponsori: Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti

Parteneri: The Culture Club, ACTA, Fundaţia Prietenii Muzicii Serafim Antropov

Parteneri media: Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Asociaţia Culturală Dobondi Art, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul cultural George Coşbuc din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa, Filarmonica din Piteşti, Filarmonica din Braşov, Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, Filarmonica Lyra-George Cavadia din Brăila, Palatul Culturii din Iaşi, Ateneul Iaşi, Asociaţia Artiştilor Lutieri din România