Săptămână astrală intensă: cele 5 zodii favorizate de eclipsă, între 2 și 8 martie 2026

Energia acestei săptămâni este puternică, uneori tensionată, dar extrem de transformatoare.

Eclipsa aduce eliberare de trecut și curajul de a ne folosi puterea personală. Creativitatea este susținută de Luna în Balanță pe 4 martie, care oferă inspirație, dar și disciplină. Venus intră în Berbec și se întâlnește cu Saturn pe 6 martie, lecția principală fiind răbdarea și munca susținută.

Pe 7 martie, Luna în Scorpion reactivează temele eclipsei, invitând la introspecție și la ruperea definitivă de ceea ce ne ține pe loc.

1. Pești

Chiar dacă săptămâna aduce suișuri și coborâșuri, Peștii se numără printre zodiile cu cele mai bune influențe astrale. Marte intră în semnul tău, oferindu-ți curajul de a te afirma și de a spune ce gândești. Este o energie motivantă, care te ajută să lupți pentru dorințele tale.

Deși Mercur este retrograd în Pești, pot apărea revelații și oportunități, dacă ai răbdare. După eclipsă, Luna ajunge în Balanță, iar Venus părăsește semnul tău. Profită de ultimele zile cu Venus în Pești: exprimă-te creativ, desenează, cântă, dansează sau petrece timp cu prietenii. Treci printr-o furtună, dar finalul aduce speranță.

2. Taur

Săptămâna este intensă pentru Taur, dar rezultatul este în avantajul tău. Eclipsa în Fecioară reactivează amintiri și legături din trecut, mai ales în contextul lui Mercur retrograd. Înțelegi acum că provocările prin care ai trecut au fost lecții esențiale.

Curajul și ambițiile tale se trezesc la viață, iar Venus, guvernatoarea ta, intră în Berbec, schimbându-ți perspectiva. Devii mai optimist și mai îndrăzneț. Această săptămână te provoacă, dar te și ajută să evoluezi. Eclipsa îți arată potențialul real și îți reamintește să ai grijă de tine și de visurile tale.

3. Rac

Pentru Raci, săptămâna are o energie aproape festivă. Relațiile de prietenie se întăresc, iar perioada retrogradă favorizează reconectarea cu oameni din trecut. Eclipsa, guvernată de Mercur, amplifică această nevoie de dialog și învățare.

Este un moment ideal pentru planificare, nu pentru începuturi noi. Analizează atent direcțiile posibile și creează-ți strategia pentru momentul în care Mercur va reveni direct.

În plan sentimental, este un moment bun pentru consolidarea relațiilor existente. Dacă ești singur, poți descoperi pasiuni sau activități noi care îți aduc bucurie și sens.

4. Scorpion

Pentru Scorpioni, eclipsa lunară în Fecioară aduce claritate și determinare în atingerea obiectivelor. Mercur retrograd în Pești, deși adesea privit negativ, aduce un plus de confort emoțional în relații, mai ales în cele romantice.

Dacă ești într-o relație, aceasta se poate transforma pozitiv, prin dialog sincer și compromisuri. Dacă ești singur, energia vindecătoare a lui Venus din Pești te ajută să te reconectezi cu tine însuți.

Este o săptămână de reactivare a visurilor vechi și de focus pe viitor. Evită deciziile impulsive și folosește-ți energia cu înțelepciune.

5. Capricorn

Pentru Capricorni, eclipsa este solicitantă, dar benefică, fiind într-un semn de pământ. Apar momente de entuziasm și optimism, chiar dacă atmosfera pare haotică. Ideile noi încep să prindă contur.

Luna în Balanță mută atenția spre viața publică și carieră, iar Venus în Berbec aduce stabilitate în relațiile apropiate. Este o săptămână de transformare profundă, în care capeți mai multă încredere în tine.

Luna în Scorpion te ajută să explorezi direcții noi și să întâlnești oameni care îți susțin ideile și creativitatea. Nu te îndoi de talentul tău.