Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” – turneu extraordinar în Japonia susținut de ICR

„Institutul Cultural Român are bucuria de a sprijini Corul Național de Cameră «Madrigal – Marin Constantin» în turneul său din Japonia și cu precădere două momente de referință: seria de concerte susținute în cadrul Expoziției Mondiale de la Osaka și prezența la Festivalul Internațional de Muzică Corală de la Yokohama. Deschiderea reprezentanței Institutului Cultural Român la Tokyo în noiembrie 2024 reprezintă un catalizator pentru dezvoltarea relațiilor culturale dintre România și Japonia, iar acest turneu excepțional, la 35 de ani distanță de cel anterior, oferă premisele unor viitoare parteneriate și proiecte culturale relevante în regiune”, afirmă Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Cele două reprezentații sprijinite de ICR Tokyo vor avea loc la Expoziția Internațională de la Osaka – 19 august, ora 18:00, la Expo Hall “Shining Hat” și la Festivalul Internațional de Muzică Corală de la Yokohama, pe 23 august.

Evenimentul „Music for the Future” din cadrul Expo Osaka este structurat ca un spectacol coral interpretativ cu o durată de 45 de minute și reunește lucrări semnate de compozitori contemporani și clasici, precum Ola Gjeilo, Christopher Tin, Ēriks Ešenvalds, Vytautas Miškinis, Krzystof Penderecki, Sabin Păutza sau Cornelia Tăutu. Dirijor: Anna Ungureanu. Vor fi incluși în spectacol și soliștii Florentina Pușcoi, Denis Maxim, Anna Mirescu, precum și acompaniamente la pian (Abel Corban) și percuție (Adrian Năstac, Emanuel Pecingină), în formule ce combină elemente vocale și dramatice vizuale, într-un demers artistic captivant. Corul Madrigal va mai prezenta, la Pavilionul României de la Expo Osaka, alte două programe speciale – „Madrigal for Babies” (20 august) și „Muzica Renașterii Europene” (21 august) – realizate cu sprijinul partenerilor și sponsorilor.

La presitigiosul Festival Internațional de Muzică Corală de la Yokohama, Corul Madrigal va interpreta lucrări din repertoriul românesc, precum „Fluierașe și buciume” (Mihai Moldovan), piese din Codex Caioni (Constantin Rîpă), „Sârba pe scaun” (Alexandru Pașcanu), „Jocuri” (Cornelia Tăutu), precum și „Cântec și joc (Mociriță)” în aranjamentul lui Dan Mihai Goia. Dirijor: Anna Ungureanu | Percuție: Emanuel Pecingină | Solist: Denis Maxim

Proiectul consolidează prezența culturală a României în Asia, prin promovarea artelor interpretative și a patrimoniului coral românesc într-un cadru internațional de maximă vizibilitate. Concertele devin un spațiu de dialog intercultural și expresie creativă, în care tradițiile muzicale românești sunt reinterpretate în cheie contemporană și prezentate publicului japonez într-o formă artistică rafinată.

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” este o emblemă a vieții muzicale românești și universale. Din momentul înființării sale, în 1963, de către dirijorul Marin Constantin (1925–2011), Corul Madrigal a susținut peste 4.600 de concerte aplaudate în întreaga lume, impunându-se astfel ca un adevărat brand de țară. Este unul dintre etaloanele mondiale ale muzicii corale camerale, cu un repertoriu îndreptat către Renașterea europeană, muzica bizantină și creația contemporană românească și universală. În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summit-ului Global de Religie, Pace şi Securitate. După 62 de ani de activitate neîntreruptă, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, instituţie publică de concerte de importanță națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii din România, își continuă parcursul său de diplomație culturală, fiind unul dintre cele mai longevive și apreciate ansambluri corale europene.