Cristian Mandeal dirijează Brahms și Mendelssohn la Sala Radio pe 7 noiembrie

Concertul îl aduce la București ca invitat special pe Szymon Nehring, considerat cel mai promițător pianist al generației sale în Polonia. Este singurul polonez care a câștigat premiul I la Concursul Internațional de Pian Arthur Rubinstein din Tel Aviv (2017) și a fost finalist la Concursul Chopin din Varșovia, la doar 19 ani. Premiera absolută a concertului de pian pe care îl va interpreta Szymon Nehring a avut loc în 1859, la Hanovra, în Germania, când Brahms avea doar 25 de ani. În geneza lucrării la care Brahms a lucrat peste 5 ani, un rol important l-a avut celebra pianistă Clara Schumann, de care l-a legat o frumoasă prietenie, și Joseph Joachim, cunoscutul violonist și dirijor al timpului.

Evenimentul de la Sala Radio este prezentat în colaborare cu Institutul Polonez București și se înscrie în seria evenimentelor dedicate Sezonului Cultural Polonia-România 2024-2025.

Concertul se va bucura de participarea Corului Academic Radio, dirijat de Ciprian Țuțu, ansamblul Radio România care împlinește în acest an 85 de ani de la fondarea sa. Soliștii vocali pe care îi veți aplauda în lucrarea lui Mendelssohn sunt Veronica Anușca (soprană), Lilia Istratii (soprană) și Andrei Petre (tenor).

Student al lui Herbert von Karajan la Berlin și al lui Sergiu Celibidache la Munchen, CRISTIAN MANDEAL este considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți dirijori români contemporani. Din 1987 până în 2009, Cristian Mandeal a fost dirijorul principal și directorul general muzical al Filarmonicii „George Enescu” (București), iar sub îndrumarea sa orchestra s-a impus pe scena internațională. Cristian Mandeal a fost director al Northern Israeli Orchestra din Haifa (1999–2002), Simfoniei „Euskadi” – Orchestra Națională Bască, San Sebastian (2001–2008) și dirijor permanent al Orchestrei „Haydn” din Bolzano (2000–2003), dirijor invitat principal al Orchestrei Hallé, Manchester (2005-2010 – prima persoană din istoria de 150 de ani a orchestrei care a deținut acest titlu), dirijor al Filarmonicii din Belgard (2006–2007) și al Filarmonicii din Copenhaga (2006–2013).

Cristian Mandeal a colaborat cu multe dintre cele mai importante orchestre din lume, inclusiv London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, Staatskapelle Dresden, Staatskapelle Berlin, Münchener Philharmoniker, Orchestra Operei de Stat din Viena, Orchestrele Simfonice și Radio din Praga, Filarmonica din Israel, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino ș.a.

Cristian Mandeal a participat în cadrul a numeroase festivaluri, ca Edinburgh Festival, Bloomington Festival, Festivalul din Tivoli, Quincena Musical in San Sebastian, festivaluri din Istanbul, Ankara, Atena, Salonic, Lisabona, Brescia-Bergamo și Ravelo (Italia), Brno și Bratislava, Festivalul Primăverii din Tokyo etc. De asemenea, a fost director artistic (în 2001 și 2003) al Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu”.

SZYMON NEHRING concertează alături de orchestre precum Sinfonia Varșovia, Orchestra Filarmonică din Varșovia, Orchestra Simfonică Națională a Radioului Polonez din Katowice, Orchestra Simfonică din Israel, Bamberger Symphoniker, Hamburger Symphoniker, Orchestre Paseloup din Franța, precum și Orchestra Secolului al XVIII-lea, colaborând cu dirijori precum John Axelrod, Lukas Borowicz, Sylvain Cambreling, Karina Canellakis, Pablo Heras-Casado, Marzena Diakun, Lawrence Foster, Giancarlo Guerrero, Jacek Kaspszyk, Grzegorz Nowak, Pawel Przytocki, George Tchitchinadze, David Zinman și Omer Meir Wellber. De asemenea, a cântat și a înregistrat alături de regretatul compozitor Krzysztof Penderecki.

Szymon Nehring a concertat în săli precum Carnegie Hall, Tonhalle Zürich, Elbphilharmonie din Hamburg, Palau de la Música Catalana din Barcelona, Auditorio Nacional din Madrid, Konzerthaus din Berlin, Musikverein din Viena, precum și Herkulessaal și Prinzregententheater din München.

Și-a început studiile ca elev al Școlii Primare M. Karłowicz și apoi al Școlii Secundare de Muzică „F. Chopin” din Cracovia (2008-2014). Apoi a absolvit Academia de Muzică din Bydgoszcz, iar în perioada 2017–2019 a absolvit programul Artist Diploma la Universitatea Yale din New Haven.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro – secțiunea Bilete.