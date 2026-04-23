Dirijor laureat a șase premii Grammy, Leonard Slatkin, la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu în concertele din 23 și 24 aprilie

Concertele de la Ateneul Român îl vor avea ca solist pe apreciatul violoncelist Kian Soltani, care va interpreta Concertul în la minor pentru violoncel și orchestră, op. 129 de Robert Schumann. Programul va fi completat de Circuits de Cindy McTee și de Simfonia nr. 2, în mi minor, op. 27 de Serghei Rahmaninov.

Un număr foarte mic de bilete mai sunt disponibile pe oveit.com sau direct la linkul: https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y , pentru concertul din 24 aprilie.

Dirijorul Leonard Slatkin este laureat a șase premii Grammy și a fost nominalizat de 35 de ori. De asemenea, a primit Medalia Națională pentru Arte, Prix Charbonnier acordat de Federația Alianțelor Franceze și Decorația de Onoare în Argint a Austriei. I-au fost conferite, totodată, cea mai înaltă distincție a Ligii Orchestrelor Americane – Bastonul de Aur – precum și rangul de Cavaler al Legiunii de Onoare a Franței. Primul său volum, Conducting Business (2012), pentru care a primit ASCAP Deems Taylor Special Recognition Award, a fost urmat de Leading Tones (2017) și Classical Crossroads: The Path Forward for Music in the 21st Century (2021). Cele mai recente cărți ale sale sunt Eight Symphonic Masterworks of the Twentieth Century (2024) și Eight Symphonic Masterworks of the Nineteenth Century (2024), care fac parte dintr-o serie de eseuri publicate de Bloomsbury.

Kian Soltani a cântat cu numeroase ansambluri prestigioase, cum sunt Tonhalle-Orchester Zürich, Staatskapelle Berlin, Filarmonica din München, Wiener Symphoniker, Orchestra Radio din Țările de Jos, Detroit Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra și Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Este, de asemenea, invitat frecvent la festivaluri renumite, precum Verbier, Rheingau Music Festival, Dvořák Prague Festival, Bregenzer Festspiele, Gstaad Menuhin Festival, Grafenegg și Salzburg. În 2017, Soltani a semnat un contract exclusiv de înregistrări cu Deutsche Grammophon, lansând albumul său de debut Home în 2018, cu lucrări de Schubert, Schumann și Reza Vali, descris de Gramophone ca fiind „sublim”. Albumul său din 2021, Cello Unlimited, o explorare solo a expresivității și puterii cinematice a violoncelului, i-a adus Premiul pentru Experiență Auditivă Inovatoare la Opus Klassik Awards 2022.

Circuits de Cindy McTee este o lucrare contemporană de șase minute cu un parcurs neîntrerupt și alert prin structuri circulare și recurente, cu infuzii de jazz și un spirit jucăuș.

Concertul în la minor pentru violoncel și orchestră, op. 129 de Robert Schumann este un melanj între expresivitate și inovație structurală, în care strălucirea virtuozității se plasează în penumbra lirismului și a fluidității sonore.

Simfonia nr. 2, în mi minor, op. 27 de Serghei Rahmaninov a fost scrisă la începutul secolului XX, iar virtuozitatea orchestrală și țesătura lirică produc atât momente introspective, cât și de entuziasm exploziv.

