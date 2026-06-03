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Pensiune din Costinești, mistuită de flăcări: Focul se manifestă generalizat pe o suprafață extinsă

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   18:00
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Pensiune din Costinești, mistuită de flăcări: Focul se manifestă generalizat pe o suprafață extinsă
Hepta/Pompierii ISU Dobrogea se luptă cu un incendiu la o pensiune din Costinești

Miercuri după-amiază, un incendiu a izbucnit la o pensiune din Costinești. Pompierii ISU Constanța intervin pentru stringerea incendiului, ce afectează o suprafață de 150 de metri pătrați.

„Intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o pensiune, in localitatea Costinești. La sosirea colegilor la fața locului, incendiul se manifesta generalizat pe aproximativ150 mp”, informează ISU Constanța.

Pensiunea este cu etaj și se află pe str. Talazului la intersecție cu Pescărușului.

Din primele informații, nu sunt victime, potrivit pompierilor, însă aceștia au transmis că misiunea este „în dinamică”.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: pensiune incendiu costinesti
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