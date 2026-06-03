Avertisment dur de la Kremlin: Vladimir Putin amenință Armenia cu un „scenariu ucrainean”

Președintele rus Vladimir Putin a sugerat că Armenia riscă să piardă avantajele economice oferite de Moscova dacă va continua să urmărească integrarea europeană, potrivit The Independent. Printre acestea se numără accesul la energie la prețuri preferențiale și alte beneficii comerciale. Avertismentul Kremlinului vine cu doar câteva zile înaintea scrutinului parlamentar. Sondajele indică un avantaj pentru partidul premierului Nikol Pashinyan, care a promovat în ultimii ani o apropiere de Occident. În 2025, Armenia a semnat un acord de parteneriat cu Statele Unite. În paralel, autoritățile armene au făcut noi pași în direcția integrării europene. Anul trecut, parlamentul de la Erevan a adoptat o lege care stabilește cadrul juridic pentru o eventuală aderare la Uniunea Europeană.

Ministerul rus de Externe a criticat public orientarea prooccidentală a Armeniei. Potrivit Moscovei, apropierea de structurile euro-atlantice afectează relațiile tradiționale dintre cele două state. Rusia și Armenia au legături istorice, economice și militare vechi de secole. Armenia găzduiește o bază militară rusă și este membră a Uniunii Economice Eurasiatice, organizație dominată de Moscova. În ultimele luni însă, relațiile dintre cele două țări s-au răcit vizibil. Autoritățile ruse au introdus temporar restricții pentru unele produse provenite din Armenia. De asemenea, Moscova a avertizat că ar putea revizui condițiile comerciale preferențiale acordate Erevanului. Printre măsurile vehiculate se numără limitarea accesului la energie ieftină și reducerea cooperării economice. Presa rusă a relatat inclusiv despre posibilitatea excluderii Armeniei din Uniunea Economică Eurasiatică. Kremlinul a rechemat recent ambasadorul Rusiei din Armenia pentru consultări.

Tensiunile cu Armenia apar într-un moment dificil pentru politica externă rusă. După mai bine de patru ani de război în Ucraina, Moscova încearcă să își păstreze influența în mai multe regiuni considerate tradițional apropiate de Rusia. Analiști ruși afirmă că tot mai multe state încearcă să își diversifice relațiile externe și să reducă dependența de Kremlin. Fenomenul este vizibil în Caucaz, Europa de Est și Asia Centrală. În acest context, apropierea Armeniei de Uniunea Europeană este privită la Moscova ca o nouă provocare geopolitică. În ultimele luni, Erevanul și-a intensificat contactele cu partenerii occidentali. Un moment remarcat de presa rusă a fost organizarea unei reuniuni internaționale la care au participat mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Pentru Kremlin, acest gest a fost interpretat drept un nou semnal al distanțării Armeniei de Rusia. Rezultatul alegerilor de duminică este urmărit cu atenție atât la Moscova, cât și în capitalele occidentale, într-un moment în care Armenia încearcă să își redefinească poziția strategică între Est și Vest.

(sursa: Mediafax)