Justin Timberlake a electrizat publicul la Electric Castle 2025

Debutul lui Justin Timberlake în România a fost unul spectaculos, chiar dacă show-ul a fost întârziat din cauza ploii și a condițiilor meteo dificile.

Artistul american a urcat în cele din urmă pe scena principală de la Electric Castle, unde i-a salutat pe cei peste 72.000 de participanți cu un zâmbet și o întrebare glumeață: „Ați pregătit ploaia asta special pentru mine?”

Cu un setlist plin de hituri, de la Cry Me a River până la Rock Your Body, Timberlake a transformat ploaia într-un simplu decor de fundal pentru un spectacol plin de energie și emoție.

„Sunt pentru prima dată în România și nu știu de ce mi-a luat atât de mult timp să ajung aici. Vă mulțumesc!”, le-a transmis artistul fanilor înainte de a părăsi țara pentru a-și continua turneul internațional.

Festivalul continuă vineri cu o zi dominată de rock și energie pură.

Pe scenă urcă legendarii Queens of the Stone Age, care vor prezenta noul lor album, In Times New Roman..., un manifest al revenirii la stoner rock-ul cu care au cucerit lumea.

Programul zilei îi include și pe Leprous, exponenți ai progressive metalului, britanicii de la The Amazons, dar și pe energicii Zdob și Zdub.

Pe scena de muzică electronică, evenimentul serii va fi setul back-to-back Netsky b2b Nightmre, o fuziune între Drum’n’Bass și sonorități experimentale care promite o explozie de energie.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, house-ul capătă valențe vindecătoare cu Jayda G, artista canadiană nominalizată la Grammy, care va închide seara pe note hipnotice.

(sursa: Mediafax)