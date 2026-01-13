Eurovision 2026: În ce semifinală va concura România

Ediția din acest an a concursului Eurovision se va desfășura în Viena, după ce în 2025, Austria a câștigat finala. Luni a avut loc tragerea la sorți pentru a desemna ce țări vor participa în fiecare semifinală.

Semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai, iar România revine în concurs după doi ani de absență.

În prima semifinală, vor concura Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croaţia, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova şi Grecia.

România va performa în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, în prima parte a difuzării. Celelalte țări care vor concura în aceeași zi sunt Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă şi Letonia, potrivit organizatorilor.

Punctele acordate de juriu se vor combina cu rezultatele votului publicului, pentru a stabili cele zece melodii calificate în urma fiecărei semifinale. Acestor 20 de cântece li se vor alătura propunerea Austriei, având în vedere că a câștigat ediția de anul trecut și va participa automat în finală.

Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit sunt de asemenea calificate direct în finală, fără să mai participe la selecţia din semifinale, datorită statutului lor de principali finanţatori.

Nemulțumiri în privința participării Israelului

Ediția din acest an a fost marcată de nemulțumiri din partea unor țări privind participarea Israelului. Țara este acuzată de unii dintre participanţi de manipularea votului publicului la ediţia din 2025, dar și de încălcarea libertăţii presei în contextul războiului din Gaza.

În aceste condiții, radiodifuzorii din Spania, Irlanda, Islanda, Ţările de Jos şi Slovenia şi-au anunţat retragerea din ediția din acest an.

Finala Eurovision 2026 va avea loc în data de 16 mai.

(sursa: Mediafax)