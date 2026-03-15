Criza orezului în Europa: Seceta și costurile mari pun în pericol culturile tradiționale

Sectorul orezului din Europa avertizează asupra unui posibil colaps structural, pe fondul presiunilor tot mai mari care împing industria la limită. În același timp, organizațiile din domeniu semnalează că producția de orez din UE devine tot mai puțin viabilă din punct de vedere economic și ar putea dispărea fără o intervenție politică, notează Foodingredientsfirst.com.

Pe fondul creșterii costurilor de producție, al standardelor stricte de mediu impuse de UE, al majorării importurilor cu tarife reduse, care îngreunează concurența loială, dar și al scăderii prețurilor la orezul nedecorticat, producătorii și exportatorii din Uniunea Europeană se confruntă cu poveri tot mai mari care afectează activitatea companiilor.

Organizația agroalimentară europeană Copa-Cogeca subliniază că sectorul se confruntă cu un dezechilibru tot mai mare. Importurile de orez în UE au ajuns recent la aproximativ 1,7 milioane de tone, o parte importantă a acestora intrând pe piața europeană cu tarife reduse sau chiar zero, în baza acordurilor comerciale existente.

Copa-Cogeca, susținută de alte organizații din sector, precum Federația Morarilor Europeni de Orez și Consiliul Național al Orezului din Italia (Ente Nazionale Risi), solicită măsuri mai ferme pentru protejarea producătorilor din UE. Reprezentanții industriei susțin că taxele vamale pentru orezul importat ar trebui ajustate pentru a proteja mai bine producătorii și procesatorii europeni de importurile mai ieftine.

Ca reacție la presiunile actuale, unii producători europeni își reorientează producția către soiurile Japonica, un segment considerat în mod tradițional mai stabil. Totuși, dacă această tendință continuă, există riscul apariției unei supraproducții chiar și pe acest segment de piață.

În același timp, producătorii de orez din UE se confruntă cu costuri de producție mai ridicate și „trebuie să respecte unele dintre cele mai exigente standarde de mediu și de producție din lume”, susține Copa-Cogeca.

În această săptămână, organizația a cerut Uniunii Europene să reanalizeze regulile comerciale folosite în prezent pentru protejarea agriculturii europene. Reprezentanții sectorului spun că instrumentele necesare există deja, însă autoritățile nu reacționează suficient de rapid atunci când importurile cresc brusc.

„Producția de orez în Europa joacă un rol important nu doar în aprovizionarea cu alimente, ci și pentru economiile rurale, pentru ocuparea forței de muncă și pentru gestionarea mediului în anumite regiuni. Prin urmare, menținerea unui sector viabil al orezului este esențială atât pentru echilibrul economic, cât și pentru cel teritorial în mai multe state membre ale UE”, se arată într-un comunicat al organizației.

Organizațiile din domeniu solicită revizuirea taxelor din Tariful Vamal Comun, astfel încât acestea să fie adaptate la condițiile reale ale pieței.

„Este esențial ca structurile tarifare să rămână aliniate la realitățile pieței, luând în considerare și măsuri care să protejeze competitivitatea industriei europene de procesare și valoarea adăugată generată în cadrul lanțului alimentar al UE.”

Sectorul orezului cere, de asemenea, revizuirea instrumentelor de politică existente pentru a se asigura că acestea rămân eficiente în menținerea stabilității pieței.

„În special, părțile interesate subliniază necesitatea reevaluării modului în care funcționează mecanismul automat de salvgardare asociat regimului SPG/EBA, cu praguri de activare care să reflecte mai bine realitățile pieței și să permită adoptarea unor măsuri la timp atunci când creșterile bruște ale importurilor perturbă piața”, se arată în declarație.

Grupurile din industrie subliniază și importanța consolidării principiului reciprocității în comerțul internațional. Ele cer întărirea controalelor la frontieră și aplicarea strictă a standardelor de protecție a mediului și de siguranță alimentară pentru produsele importate din afara Uniunii Europene.

Problemele sectorului orezului din Europa nu apar izolat. Piața globală a orezului se confruntă, de asemenea, cu turbulențe, generate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de conflictul dintre Israel și Iran.

India asigură aproximativ 40% din exporturile mondiale de orez, fiind cel mai mare exportator la nivel global. Cu toate acestea, exporturile indiene încetinesc deoarece companiile întâmpină dificultăți în organizarea transporturilor și se confruntă cu creșterea costurilor de asigurare și transport în contextul conflictului, potrivit Reuters.

În același timp, Asociația Exportatorilor de Orez din India (AIREA) își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilele perturbări ale exporturilor către Iran, una dintre cele mai importante piețe de import pentru orezul indian.

Secretarul general al AIREA a declarat că livrările de orez basmati din India către Iran s-au oprit de la începutul conflictului, ceea ce continuă să creeze o incertitudine majoră pentru sectorul orezului din India.

(sursa: Mediafax)