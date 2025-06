Fantoma de la Operă cucerește Bucureștiul – doar între 10-15 iunie!

Între 10 și 15 iunie, trăiește live unul dintre cele mai iubite spectacole din istoria divertismentului, cu o distribuție de excepție direct din West End!

Muzica lui Andrew Lloyd Webber

Decoruri grandioase și un candelabru de 650 kg

Machiaj spectaculos și costume impresionante

Subtitrare în limba română inclusă

Spectacole zilnice de la ora 20:00

Premiera marți, 10 iunie!

Două reprezentații speciale de matineu pe 14 și 15 iunie, de la ora 14:30!

„Pregătiți-vă să fiți impresionați!” – Nadim Naaman, Fantoma

Biletele se vând rapid. Nu rata șansa de a trăi experiența unică The Phantom of the Opera, live, la București!

FANTOMA DE LA OPERĂ se joacă la București, la Romexpo – Pavilion Central, în perioada 10-15 iunie astfel: în spectacole de seară de la ora 20:00 iar sâmbătă, 14 iunie, și duminică, 15 iunie, spectatorii au posibilitatea de a vedea ”Fantoma de la Operă” și de la ora 14:30.

Celebrul musical al lui Andrew Lloyd Webber este și unul dintre cele mai de succes din istoria divertismentului. S-a jucat cu casa închisă în fața a peste 160 de milioane de oameni în 195 de orașe și în 21 de limbi. După ce a avut premiera la Her Majesty's Theatre din West End-ul londonez pe 9 octombrie 1986 și a debutat pe Broadway la Majestic Theatre pe 26 ianuarie 1988, THE PHANTOM OF THE OPERA a câștigat peste 70 de premii teatrale importante. În data de 9 ianuarie 2006, a devenit cel mai longeviv spectacol din istoria Broadway-ului, depășind CATS cu cea de-a 7.486-a reprezentație.

Nadim Naaman (Fantoma): „Publicului din București îi transmit că sunt incredibil de încântat să aduc Fantoma de la Operă în luna iunie la Pavilionul Central Romexpo. Acest spectacol a reprezentat o mare parte din viața mea și pot spune sincer că interpretarea Fantomei este cel mai plăcut lucru pe care l-am făcut vreodată pe scenă. Fie că sunteți un fan înrăit, fie că sunteți nou în această poveste, veți fi purtați de muzica atemporală, de imaginile uimitoare și de povestea puternică. Pregătiți-vă să fiți impresionați!”

Georgia Wilkinson (Christine Daée): „România, sunt atât de încântată să o aduc pe Christine Daaé pe scena Pavilionului Central Romexpo în luna iunie. Fantoma de la Operă este un spectacol cu o istorie atât de bogată și este o onoare să fac parte din acest turneu european. Știu că spectacolul va fi o experiență culturală deosebită pentru București.”

Un candelabru de 650 kg, 1.000 de piese vestimentare, machiaj special pentru Fantomă

Cu 100 de membri în distribuție, echipă și orchestră, decoruri uluitoare, efecte speciale excepționale și peste 230 de costume, THE PHANTOM OF THE OPERA conține unele dintre cele mai faimoase piese muzicale ale lui Andrew Lloyd Webber, printre care „The Phantom of the Opera”, „Think of Me”, ” Masquerade” și „The Music of the Night”. Scenariul original este interpretat în limba engleză. Traducerea în limba română va fi disponibilă în timpul reprezentațiilor de la București.

Decorul de mari dimensiuni prezintă celebra replică a candelabrului Operei din Paris, decoruri uluitoare, efecte pirotehnice și alte efecte speciale. Candelabrul are o lățime de 3,2 metri și cântărește 650 kg. Cade cu o viteză de 2,5 metri pe secundă.

Spectacolul prezintă peste 200 de costume, 1.000 de piese vestimentare și 20 de schimbări de costume în timpul spectacolului, dintre care una are loc pe scenă.

Machiajul Fantomei durează 90 de minute și 30 de minute pentru a fi dat jos. Fața este hidratată, bărbierită atent și i se montează protezele, care se fixează imediat, înainte de a i se pune 2 peruci, 2 microfoane radio și 2 lentile de contact (una albă și una tulbure).

Distribuția de clasă mondială a producției a jucat pe multe dintre cele mai mari scene ale lumii, fiind cea din producția din West End-ul londonez. Nadim Naaman (Fantoma), Lara Martins (Carlotta), Paul Erbs (Monsieur Reyer) și Brian Mccann (Monsieur Le Fèvre) au jucat cu toții în producția originală THE PHANTOM OF THE OPERA la His Majesty's Theatre din Londra. Nadim l-a interpretat pe Raoul la Londra în perioada 2015-2017. Lara Martins a deținut rolul Carlotta timp de 6 ani, fiind cea mai longevivă actriță în acest rol. Bridget Costello a interpretat anterior rolul lui Christine în producția Opera Australia de la Opera din Sydney în 2022.

