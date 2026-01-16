„Folclor în familie”: Ansamblul „Doina Gorjului” invitat la Sala Radio

Evenimentul de la Sala Radio se va derula cu participarea Orchestrei „Doina Gorjului” (dirijor: Florin Chiriţoiu) și a Corpului de balet al Ansamblului „Doina Gorjului” (coregraf: Valeriu Saraolu).

Sunteți invitați la o seară plină de energie, tradiție și emoție autentic românească, îmbogățită de prezența unor invitați îndrăgiți: Ion Ghiţulescu, Matilda Pascal Cojocăriţa, Ştefan Cigu, Claudia Torop, Valentin Sanfira, Adriana şi Mariana Anghel, Tudor şi Gelu Voicu, Georgiana Păduraru Cigu, Horaţiu Cigu, Alina şi Victoriţa Lăcătuşu, Ileana, Andreea-Evelina şi Ileana Lăceanu, Roberta Crintea, Georgiana Bîrsac, Alexandra Bleaje, Andra Matei, Adriana Soreanu, Larisa Cârlugea, Cristina Pîrjol, Adi Ologu.

Concertul de la Sala Radio va fi prezentat de Codruţa Florescu și Georgel Nucă.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro – secțiunea Bilete.