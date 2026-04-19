Gala Kinetobebe „PUNEM PETALE ÎNAPOI FLORILOR” va avea loc pe 22 aprilie la Sala Dalles, la iniţiativa fondatoarei asociației Raluca Chişu şi a actorului Bogdan Acatrinei

Evenimentul va îmbrăca forma unei gale a recunoștinței, în care vor fi făcuți cunoscuți şi apreciați partenerii strategici care susțin accesul gratuit la terapii de recuperare, în cadrul proiectelor Asociaţiei Kinetobebe, printre care cele mai cunoscute sunt: „Dansul pașilor de catifea”, „Bucureștiul e și al lor” şi „Salina Flori de sare”.

Seara va fi completată artistic de tenorul Ștefan von Korch și pianistul Alexandru Burcă care vor prezenta un recital sub simbolul florii, metafora fragilității și a renașterii copilăriei.

​Pentru eveniment biletele, în număr limitat, se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro.

Raluca Chişu şi Bogdan Acatrienei schimbă împreună destine, venind în ajutorul copiilor cu nevoi speciale, şi luptă pentru ca toţi aceştia să se bucure de acte culturale adaptate, access facil în spaţii destinate lor şi multe altele.

Cum s-a născut idea acestei gale?

Raluca Chişu: ⁠Ideea galei s-a născut dintr-o nevoie firească de a aduce împreună toți oamenii care, încă din 2018, au construit și au dat sens comunității Asociației KinetoBebe — parteneri, sponsori, terapeuți, beneficiari.

Au fost ani în care am muncit mult, am dezvoltat proiecte, am căutat soluții și resurse, dar mai ales am adunat în jurul nostru oameni care au contribuit real la schimbarea unor destine. La un moment dat, am simțit că e important să ne oprim puțin și să fim cu toții în același loc, să privim împreună ceea ce am reușit să construim.

Credem că momentele de validare, de reamintire și de reconectare sunt esențiale — ele pot deveni începutul unei noi etape. Iar pentru noi, această gală este exact asta: atât un punct de bilanț, cât și un prim pas către ceea ce ne dorim să construim mai departe — o redefinire a activităților noastre și o deschidere către un impact și mai mare.

Prin ce este ea diferită de alte evenimente de acest gen?

Raluca Chişu: ⁠În ultimii ani, am participat la multe gale de premiere și de recunoaștere organizate de partenerii și colaboratorii noștri. De fiecare dată am observat un tipar destul de clar: oameni care urcă pe scenă, țin discursuri, își celebrează realizările și primesc, pe bună dreptate, distincțiile.

Noi ne dorim să păstrăm această componentă esențială — recunoștința față de sponsorii, partenerii și colaboratorii noștri — dar să o exprimăm într-o formă diferită, mai vie și mai memorabilă.

De aceea, am gândit această gală ca pe o experiență completă, care îmbină recunoașterea cu emoția artistică. Publicul de la Sala Dalles nu va participa doar la o ceremonie, ci la un spectacol de pop-opera, din stagiunea Musical Extravaganza, cu tenorul Ştefan von Korch şi pianistul Alexandru Burcă,adaptat astfel încât momentele muzicale se vor împleti cu cele de premiere.

Am ales ca aceste intervenții artistice să nu fie rezervate finalului, ci să fie integrate pe parcursul întregii seri, alternând cu prezentarea proiectelor și oferirea distincțiilor. Astfel, fiecare moment devine parte dintr-o poveste mai amplă — povestea ultimilor șase ani ai Asociației KinetoBebe, spusă nu doar prin cuvinte, ci și prin emoție.

Ce înseamnă „Punem petale înapoi florilor”?

⁠Raluca Chişu: „Punem petale înapoi florilor” este, înainte de toate, o imagine care vine din copilărie. Este un joc pe care îl jucam atunci când rămâneam singură în curte, printre animale și liniștea de după-amiază. Găseam adesea flori rupte, fără petale, flori care păreau că au nevoie de ajutor. Le udam, încercam să le îngrijesc, dar cel mai mult îmi plăcea să caut petale și să încerc, cu grijă, să le redau frumusețea, să le refac.

Ani mai târziu, lucrând cu copiii în KinetoBebe, am înțeles că, într-un fel, facem exact același lucru. Întâlnim copii minunați, plini de potențial, care au nevoie de sprijin pentru a crește, pentru a se dezvolta, pentru a-și recăpăta echilibrul și încrederea.

Pentru noi, fiecare copil este ca o floare, iar munca noastră înseamnă să fim acolo, cu răbdare și dedicare, pentru a-i ajuta să-și regăsească „petalele”.

Acesta a devenit, în timp, mai mult decât o metaforă — este motoul Asociației KinetoBebe. De 16 ani, în sălile de terapie și dincolo de ele, asta facem zi de zi: punem, împreună, petale înapoi florilor.

Aţi ales să puneţi la dispoziţia publicului larg un număr limitat de bilete, ce v-a motivate în acest sens?

⁠Bogdan Acatrinei: Am ales să punem în vânzare un număr limitat de bilete pentru că această gală este, în primul rând, un eveniment dedicat oamenilor care au fost alături de Asociația KinetoBebe în ultimii ani. Vorbim despre terapeuți, medici, sponsori, antreprenori, parteneri și toți prietenii care au contribuit, într-un fel sau altul, la parcursul nostru din 2018 până astăzi.

Pentru noi, este prima ocazie în care putem să ne exprimăm, într-un cadru comun, recunoștința față de toți acești oameni care au făcut posibil ceea ce construim zi de zi.

În același timp, ne-am dorit să deschidem acest moment și către publicul larg — către cei care poate nu ne cunosc încă activitatea, dar sunt curioși să o descopere. De aceea, am pus în vânzare locurile din balcon și loje, oferind posibilitatea oricui să participe la această seară specială.

Mai mult decât atât, prin achiziționarea unui bilet, cei care ne descoperă au șansa nu doar să afle mai multe despre ceea ce facem, ci și să ni se alăture și să devină parte din universul KinetoBebe, pe care îl construim zi de zi.

Este, așadar, mai mult decât un simplu bilet la un concert. Este o invitație de a descoperi o comunitate și, în același timp, o formă concretă de implicare. Pentru că fiecare bilet achiziționat înseamnă, de fapt, o șansă în plus pentru un copil — poate primul pas, poate primul cuvânt.

La ce să se aştepte cei care vor fi spectatori?

Bogdan Acatrinei: ⁠În primul rând, mi-aș dori ca cei care vor fi în sală să vină cu deschidere și curiozitate — curiozitate față de proiectele noastre, față de tot ceea ce am construit în acești ani. Poate că, uneori, prinși în ritmul și intensitatea muncii, nu am reușit să spunem suficient de clar sau complet povestea fiecărui proiect. Această gală este și o ocazie de a o spune așa cum merită.

În al doilea rând, cred că se pot aștepta la foarte multă emoție. Tot ceea ce facem este profund uman — încărcat de sens, de iubire, de empatie. Sunt acele trăiri care ne motivează și care dau, în cele din urmă, valoare și direcție muncii noastre.

Și, nu în ultimul rând, îi invit să descopere oamenii din spatele acestor rezultate — echipa KinetoBebe și toți cei care ne sunt alături zi de zi. Sunt oamenii care lucrează umăr la umăr, care cred în ceea ce fac și care transformă, în fiecare zi, efortul în mici miracole. Ei sunt cei care dau, cu adevărat, sens întregii noastre activități.

Despre Asociația Kinetobebe – proiecte majore în 2025

#BurseleDeTerapie

Program unic ce oferă terapii gratuite copiilor cu afecțiuni neurologice, ortopedice, sindroame genetice sau TSA.

Impact: peste 30.000 de ședințe de terapie oferite gratuit.

„Dansul Pașilor de Catifea"

Primul spectacol incluziv adaptat copiilor cu dizabilități senzoriale sau motorii.

• 950 beneficiari

• 15 terapeuți implicați

• 43 voluntari

Proiectul demonstrează că arta poate deveni un instrument real de integrare.

„Bucureștiul e și al lor"

Program de acces la cultură pentru copii din medii vulnerabile sau cu dizabilități.

1.661 beneficiari în 2025.

„Salina Flori de Sare"

Amenajarea de saline artificiale în instituții pentru copii, pentru susținerea terapiilor respiratorii și îmbunătățirea calității vieții.