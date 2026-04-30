Gărâna și Brezoi, ritualuri ale verii

Două locuri în care nu ajungi din greșeală, două festivaluri care nu se întâmplă „la îndemână”, ci se construiesc tocmai din ideea de drum, de efort, de alegere. Gărâna Jazz Festival și Brezoi Open Air Blues Festival propun, la o săptămână distanță, un traseu aproape inițiatic: muzică bună în creierii munților. Nu e doar o formulă poetică. E o realitate pe care o simți din momentul în care părăsești drumul principal și începi să urci.

În fiecare vară, există două momente în care harta muzicii din România se mută, discret, din orașe în munți. Mai întâi la Gărâna, apoi la Brezoi. Două opriri care nu se întâmplă întâmplător, două festivaluri care nu se caută, ci se ajung. Între ele, nu e doar o săptămână de pauză, ci un fel de traseu pentru cei care mai cred că muzica bună merită un drum în plus.

Gărâna: jazzul care nu se grăbește

În Poiana Lupului, lângă Gărâna, jazzul capătă o altă respirație. Nu mai e muzica de club, nu mai e muzica de fundal. E muzică ascultată cu răbdare, cu liniște, cu atenție. Serile de la Gărâna au un ritual aproape neschimbat: frigul care apare pe nesimțite, păturile scoase din rucsac, sunetul lemnului sub pași și, deasupra tuturor, scena luminată discret. Nu e nimic ostentativ. Și tocmai de aceea funcționează.

Ediția din 2026, jubileu la 30 de ani, vine cu un moment care, pentru mulți, va fi definitoriu: prezența lui Bill Bruford. Un nume care depășește jazzul și intră direct în istoria muzicii. Fost membru în King Crimson, Yes sau U.K., Bruford aduce cu el nu doar experiență, ci o formă de autoritate artistică rară. Prezența lui nu e o simplă bifă în program. E o confirmare că Gărâna continuă să atragă artiști de primă linie, chiar și într-un loc care pare, la prima vedere, rupt de marile circuite.

O istorie care se simte în line-up

Gărâna nu trăiește doar din prezent. E un festival care și-a construit, în timp, o memorie solidă. Pe scena din Poiana Lupului au trecut nume care, în orice alt context, ar fi umplut săli mari din capitale europene. Cum spunea Florian Lungu în prezentarea festivalului: „În acest moment jumătate de planetă vă invidiază”.

Jan Garbarek a adus liniștea nordică în mijlocul munților. Nils Petter Molvær a adus experimentul și sunetul contemporan al NU Jazz-ului scandinav. Stanley Clarke a oferit virtuozitate pură, iar Mike Stern și Stanley Jordan au demonstrat că chitara poate spune povești infinite. Iar prezența lui Steve Hackett a făcut legătura între rock-ul progresiv și jazz, exact în spiritul unui festival care nu s-a temut niciodată de granițe.

Toate aceste nume nu sunt doar amintiri. Sunt dovada că Gărâna a devenit, în timp, un punct de referință.

Drumul până acolo: prima selecție

Nu ajungi la Gărâna întâmplător. Drumul e lung, uneori obositor, dar tocmai asta face parte din experiență. Îți dă timp să te desprinzi de oraș, de ritmul lui, de zgomot. Când ajungi, nu mai ești același. Ești deja pregătit să asculți altfel. Un spectator: „Dacă ajungi aici, înseamnă că vrei cu adevărat să fii aici”.

Brezoi: blues-ul care adună și încălzește

La o săptămână distanță, povestea continuă în Brezoi, în Munții Lotrului. Dacă Gărâna e contemplativă, Brezoiul e cald, direct, prietenos. Brezoi Open Air Blues Festival a crescut organic, fără să-și piardă autenticitatea. Aici, scena pare mai aproape de public. Muzica e mai „la firul ierbii”. Blues-ul nu cere explicații. Te prinde sau nu. Și, de cele mai multe ori, te prinde.

Beth Hart și începutul unei povești

Dacă Gărâna are o istorie construită în timp, Brezoiul are și el momentul lui zero. Iar acel moment poartă un nume: Beth Hart.

Prezența ei repetată nu e întâmplătoare. A fost unul dintre artiștii care au dat legitimitate festivalului, care au atras public și au creat un standard. Practic, Beth Hart nu a fost doar invitat, ci parte din ADN-ul începutului. Un fan își amintește: „După primul concert cu Beth Hart, am știut că locul ăsta va crește”.

Și a crescut.

Brezoiul de azi: comunitate și energie

Astăzi, Brezoiul e mai mult decât un festival. E o întâlnire anuală. O comunitate care se reface, an de an, în jurul aceleiași scene. Publicul e variat, dar unit de aceeași disponibilitate de a asculta. Nu e un public grăbit. Nu e un public superficial. E un public care stă, care trăiește concertul, care reacționează sincer. Un spectator spune, simplu: „Nu știu toate trupele. Dar știu că va fi bine. Vor fi artiști buni, muzica va fi pe măsură. La Brezoi este un standard foarte ridicat. Nu vorbesc doar despre Beth Hart, care a fost zâna bună a festivalului. Am descoperit muzicieni de blues uluitori. Bluesul nu este mainstream, așa că m-am bucurat să aud Louisina Blues autentic, Chicago Blues autentic, muzică pe care nu o auzi în zona comercială. Iar aici, la Brezoi, în ambianța asta, cu publicul ăsta, parcă o auzi și mai bine, și mai clar. Parcă-l respiri”.

Două lumi, aceeași direcție

Gărâna și Brezoi nu sunt rivale. Sunt două etape ale aceluiași traseu. Două feluri de a ajunge la aceeași idee: muzica bună merită efort.

Primul îți cere liniște, răbdare, introspecție. Al doilea îți oferă energie, căldură, apropiere. Între ele, ai timp să procesezi. Să te gândești. Să te pregătești.

Dincolo de muzică: impactul real

Pentru comunitățile locale, aceste festivaluri înseamnă mai mult decât cultură. Înseamnă economie. Înseamnă vizibilitate. Înseamnă viață.

La Gărâna, fiecare pensiune din Gărâna, Brebu Nou, Trei Ape sau Văliug contează și majoritatea sunt antamate pe ani buni de fanii statornici ai festivalului. La Brezoi, fiecare loc de campare devine valoros. Oamenii își deschid curțile, își adaptează casele, își primesc oaspeții. Proprietar de pensiune: „Pentru noi, astea sunt zilele din care trăim tot anul”.

Muzica, trăită ca experiență, nu ca fundal

Într-o lume în care muzica e consum rapid, în playlisturi, în fundal, Gărâna și Brezoi propun altceva. Propun experiență. Propun ascultare reală. Nu vii doar să bifezi un concert. Vii să stai, să asculți, să descoperi.

Și poate că asta e cea mai mare calitate a acestor festivaluri: îți dau timp. Muntele îți dă alt mod de a te bucura chiar și când natura scutură violent ploi de munte autentice. Nu contează. Te scuturi și mergi la concert.

Un traseu care merită parcurs

Gărâna și Brezoi sunt două repere care demonstrează că muzica nu are nevoie de orașe mari pentru a exista la nivel înalt. Are nevoie de public. De context. De autenticitate. Și, poate cel mai important, are nevoie de oameni dispuși să facă drumul până la ea.

În creierii munților, muzica nu e mai tare. E mai clară. Pentru că ajungi la ea după un drum. Și, odată ajuns, înțelegi că nu ai venit doar pentru concert.

Ai venit pentru tot ce e în jurul lui.

Ce vezi între două concerte

Dacă tot ai ajuns „în creierii munților” pentru Gărâna Jazz Festival și Brezoi Open Air Blues Festival, ar fi păcat să nu ieși puțin din perimetrul scenei. Zona nu oferă doar muzică bună, ci și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din România.

Gărâna și împrejurimi

În jurul Gărânei, natura e parte din experiență, nu doar decor. Pădurea seculară de pe Semenic e unul dintre acele locuri în care liniștea devine aproape apăsătoare. Copaci bătrâni, aer rece și senzația că timpul nu se grăbește nicăieri.

La câțiva kilometri, Stațiunea Trei Ape oferă o combinație perfectă între lac și munte. E genul de loc în care poți să-ți începi ziua cu o cafea pe malul apei și să o închei la concert.

Pentru cei curioși, Lindenfeld e o oprire obligatorie. Un sat abandonat, cu o istorie aparte, care spune în tăcere povestea unei comunități dispărute.

Mai accesibil, dar la fel de spectaculos, e Lacul Văliug, un loc ideal pentru o pauză între două seri de jazz. Iar pentru cei care vor ceva mai sălbatic, Cheile Nerei rămân una dintre cele mai impresionante zone naturale din țară, cu trasee care merită fiecare pas.

Brezoi și Munții Lotrului

La Brezoi, povestea continuă cu alt tip de peisaj. De aici începe, practic, celebrul Transalpina, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa. Serpentinele, altitudinea și priveliștile îl transformă într-o experiență în sine.

Valea Lotrului oferă un traseu mai liniștit, dar la fel de frumos. E genul de loc în care conduci fără grabă, doar pentru a te bucura de drum.

Mai sus, Lacul Vidra și Barajul Vidra adaugă un contrast spectaculos între natură și intervenția umană. Iar Obârșia Lotrului devine punctul perfect de oprire pentru cei care vor să simtă muntele fără grabă.

Între două seri de muzică

Fie că alegi să explorezi sau doar să te plimbi fără plan, zona îți oferă exact ce promite: spațiu, aer și liniște. Iar când revii la concert, parcă asculți altfel.

