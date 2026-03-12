„The show must go on.” Anunț Holograf: Programul priveghiului pentru Mugurel Vrabete și concertele care continuă

Holograf anunță priveghi Mugurel Vrabete: program și concerte

Trupa Holograf a dezvăluit detaliile priveghiului pentru basistul Iulian Mugurel Vrabete, decedat joi, 12 martie 2026, la 70 de ani, în urma unei boli incurabile. Fanii pot veni să-și ia rămas-bun vineri și sâmbătă, în timp ce spectacolele programate luna aceasta se mențin neschimbate.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări. Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că «The show must go on»”, a anunțat Holograf pe Facebook.

Unde și când poți veni să-l omagiezi pe Mugurel Vrabete

Vineri, 13 martie, 14:00-20:00 : La Sala Palatului (București). Acces pe la intrarea artiștilor, laterala dreapta, Strada Valter Mărăcineanu.

Sâmbătă, 14 martie, 09:00-11:00: La Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1).

„Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, transmite trupa.

Cine a fost Iulian Mugurel Vrabete

Născut pe 14 octombrie 1955 la Craiova, arhitect de formație, Vrabete s-a dedicat muzicii rock. A fondat Basorelief în anii studenției la Club A (jazz-rock progresiv), apoi a cântat cu Mass Media la Alba Iulia. Din 1987, basist constant al Holograf pentru aproape 40 de ani, a compus și a scris versuri pentru hituri iconice ale trupei.