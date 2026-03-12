Arma secretă a Washingtonului intră în luptă: racheta PrSM, capabilă să lovească ținte la 500 km

Noua armă a SUA care schimbă regulile războiului: racheta PrSM lovește Iranul de la sute de kilometri. Sistemul Precision Strike Missile, dezvoltat de armata americană pentru lovituri de mare precizie, a fost folosit pentru prima dată în conflictul din Iran. Noua rachetă promite să înlocuiască vechiul sistem ATACMS și să ofere SUA o capacitate de atac fără precedent pe câmpul de luptă, potrivit Euronews.

Racheta PrSM, noua armă de lovire la distanță a armatei americane

Conflictul din Iran a devenit un teren de testare pentru cele mai moderne arme militare, de la avioane de luptă de ultimă generație până la drone ieftine și eficiente. Printre cele mai recente sisteme introduse pe câmpul de luptă se află Precision Strike Missile (PrSM), o rachetă de nouă generație dezvoltată de armata Statelor Unite.

Sistemul a fost folosit recent pentru prima dată în atacuri asupra unor ținte militare iraniene, în cadrul intervenției americano-israeliene în regiune.

Potrivit șefului Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, noua rachetă oferă armatei americane „o capacitate de lovire în profunzime fără rival”.

Ce este Precision Strike Missile și cât de departe poate lovi

PrSM este o rachetă sol-sol concepută pentru lovituri de mare precizie la distanțe cuprinse între 60 și 500 de kilometri, depășind semnificativ raza de acțiune a sistemelor clasice de artilerie.

Racheta este propulsată cu motor de tip rachetă și utilizează un sistem de ghidare inerțial asistat de GPS, ceea ce îi permite să atingă ținte cu mare acuratețe.

Printre principalele caracteristici:

rază de acțiune: 60–500 km

încărcătură explozivă: 91 kg

tip focos: exploziv-fragmentație

sistem de lansare: M142 HIMARS și M270 MLRS

Focosul este conceput pentru a distruge ținte mari sau fortificate, inclusiv baze militare, depozite de armament sau infrastructură strategică.

Design nou: lansatoarele pot transporta mai multe rachete

Racheta PrSM are aproximativ 4 metri lungime și un diametru de 43 centimetri, cântărind până la 817 kilograme.

Designul compact permite lansatoarelor să transporte două rachete simultan, dublând practic puterea de foc comparativ cu sistemul anterior ATACMS, care permitea transportul unei singure rachete.

Patru generații de rachete în dezvoltare

Programul PrSM este conceput în mai multe etape de dezvoltare.

Increment 1

Este versiunea standard aflată deja în serviciu în armatele SUA și Australiei.

Increment 2

Va include capacități anti-navă și o rază de acțiune extinsă de până la 1.000 km. Sistemul ar putea intra în serviciu în 2028.

Increment 3

Această versiune va fi specializată în distrugerea fortificațiilor și ar putea lansa drone specializate sau bombe planante.

Increment 4

Are ca obiectiv creșterea razei de acțiune peste 1.000 km, iar dezvoltatorii discută deja despre o posibilă versiune cu vehicul de lansare autonom.

Cine produce noua rachetă

Precision Strike Missile este produsă de divizia Missiles and Fire Control a companiei americane Lockheed Martin, care o descrie drept „o rachetă de lovire de precizie de nouă generație, cu rază lungă de acțiune”.

Dezvoltarea sistemului a început în 2016, în cadrul programului american Long Range Precision Fires, menit să modernizeze arsenalul de artilerie al armatei.

Primele rachete au fost livrate armatei americane în august 2023.

De ce este importantă apariția rachetei PrSM

Introducerea acestui sistem a devenit posibilă după ce SUA s-au retras în 2019 din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), acord semnat cu Rusia pentru limitarea rachetelor cu rază medie și lungă de acțiune.

Tratatul interzicea rachetele lansate de la sol cu raze cuprinse între 500 și 5.500 km.

Washingtonul a decis să se retragă din acord după ce a acuzat Moscova de încălcarea repetată a tratatului.

Deși PrSM nu poate transporta focoase nucleare, dezvoltarea unui sistem de rachete capabil de lovituri la distanțe tot mai mari ridică îngrijorări privind o posibilă nouă cursă a înarmării la nivel global.