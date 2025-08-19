ICR Londra susține prezența Belcea Quartet pe scena prestigiosului Edinburgh International Festival

Concertul va fi înregistrat și difuzat de BBC Radio 3 și reunește patru muzicieni formați în școli de prestigiu și activi pe scene internaționale: Corina Belcea – vioară, Suyeon Kang – vioară, Krzysztof Chorzelski – violă și Antoine Lederlin – violoncel.

Recitalul de la Edinburgh cuprinde piese de Felix Mendelssohn – Patru piese pentru cvartet de coarde, op. 81 –, Cvartetul de coarde nr. 16 de Ludwig van Beethoven, op. 135, și Cvartetul nr. 19 „Dissonance” de Wolfgang Amadeus Mozart, propunând o selecție care exprimă abordarea distinctă a cvartetului față de repertoriul cameral.

Belcea Quartet a fost fondat în 1994 de violonista Corina Belcea, în timpul studiilor sale la Royal College of Music din Londra și este frecvent invitat pe scene importante din Europa și SUA, fiind apreciat pentru abordarea riguroasă și expresivă a repertoriului cameral. Cvartetul a beneficiat de îndrumarea unor ansambluri renumite precum Chilingirian și Alban Berg Quartet. Între 1999 și 2001, au fost selectați în cadrul prestigiosului program BBC Radio 3 New Generation Artists și au debutat la Carnegie Hall în anul 2000. Prima lor apariție la Edinburgh International Festival a avut loc în 2001. Cvartetul a avut rezidențe la Wigmore Hall din Londra între 2001 și 2006, precum și la Pierre Boulez Hall din Berlin, între 2017 și 2020. De asemenea, au prezentat în premieră lucrări ale unor compozitori contemporani importanți, precum Joseph Phibbs și Mark-Anthony Turnage. Discografia apreciată a Belcea Quartet cuprinde cicluri complete ale cvartetelor lui Bartók, Beethoven, Brahms și Britten, alături de lucrări de Mozart, Schubert și alții. Ansamblul evoluează cu consecvență pe scene internaționale importante, printre care Carnegie Hall, Elbphilharmonie Hamburg, Flagey Bruxelles și National Concert Hall Dublin.

Festivalul Internațional de la Edinburgh 2025 se desfășoară între 1 și 24 august, având tema “The Truth We Seek”/„Adevărul pe care-l căutăm”. Ediția din acest an cuprinde 133 de reprezentații susținute de peste 1.700 de artiști din 42 de țări, dintre care 600 sunt din Scoția. Programul include șapte premiere mondiale, opt premiere în Regatul Unit și Scoția, precum și două premiere europene, acoperind genurile teatru, muzică, dans și operă. Personalități remarcabile din lumea internațională a muzicii, în special a muzicii clasice și a artelor spectacolului, sunt invitate să participe la festival. De asemenea, sunt organizate expoziții de artă vizuală, conferințe și ateliere. Primul „Festival Internațional de Muzică și Dramă” a avut loc între 22 august și 11 septembrie 1947, sub conducerea primului director al festivalului, renumitul impresar Rudolf Bing. Programul a fost unul divers, incluzând muzică orchestrală, corală și de cameră, lieduri, operă, balet, teatru, film, precum și spectacole tradiționale scoțiene de cimpoaie și dans pe esplanada Castelului Edinburgh - o structură care a fost menținută și în anii următori. Viziunea festivalului este aceea de a oferi o valoroasă experiență artistică, de cea mai înaltă calitate, unui public cât mai divers posibil.