„Imperialul” de Beethoven cu pianistul Florian Mitrea, la Sala Radio

Scris într-o perioadă de puternice tensiuni istorice, când Viena era bombardată de trupele lui Napoleon, concertul poartă în sine o energie impresionantă.

Alături de Orchestra Națională Radio și sub bagheta dirijorului german Daniel Reith, solistul serii este pianistul multipremiat internațional Florian Mitrea, care în 2018 a câștigat Festivalul Internațional de Pian de la New York, ceea ce a dus la debutul său în celebra sală de concerte Carnegie Hall din același oraș american. De asemenea, pianistul român este câștigătorul Concursului de Pian Royal Overseas League (Londra) și este laureat la Concursurile Internaționale de Pian de la Glasgow – 2017, Saint-Priest – 2017, Hamamatsu – 2015 și München ARD – 2014. Florian Mitrea a susținut concerte și recitaluri în săli precum Studiourile Radiodifuziunii Bavareze din München, Rokoko-Saal din Bayreuth, Stadtcasino din Basel, Bunka Kaikan din Tokyo, Centrul de Arte din Seul, St Martin-in-the-Fields și Steinway Hall – Londra ș.a. Este decorat cu Medalia de Argint de către Ordinul Muzicienilor din Marea Britanie.

În pauza concertului, pianistul Florian Mitrea va oferi publicului autografe pe albumul „BEETHOVEN. UNENDING”, apărut la Editura Casa Radio.

Titlul albumului este împrumutat de la E.T.A. Hoffmann, care, într-o recenzie din 1810, vorbește despre „dorul nemărginit” („unendlich”) pe care-l stârnește muzica lui Beethoven. Calitatea nemărginită, infinită a muzicii lui Beethoven îl transformă într-un simbol fără de timp și fără de frontiere al civilizației și spiritualității umane. (Florian Mitrea – extrase din textul de prezentare a albumului)

În cea de-a doua parte a serii de la Sala Radio veți asculta Variațiuni pe o temă originală – Enigma, creație a compozitorului britanic Edward Elgar, lucrare în care acesta și-a propus să schițeze portretul unor prieteni apropiați, în cele 14 variațiuni fiind reprezentată muzical inclusiv soția sa, Alice, dar și compozitorul însuși.

Daniel Reith este un dirijor german al cărui profil artistic se caracterizează prin versatilitate stilistică, o programare plină de imaginație și un angajament puternic față de educație. În perioada august 2022 – august 2025, a ocupat funcția de dirijor asociat al Orchestrei din Cleveland și de director muzical al Orchestrei de Tineret a Orchestrei din Cleveland.

Reith a avut un debut aclamat alături de Orchestra din Cleveland în 2023, înlocuindu-l pe Klaus Mäkelä cu puțin timp înainte de concert. În același an, el a dirijat orchestra și la Festivalul Mandel de Operă și Științe Umaniste, înlocuindu-l pe Franz Welser-Möst. Au urmat alte apariții notabile alături de Orchestra din Cleveland, inclusiv concertul de gală de deschidere a sezonului 2024/25, un program „All-Tchaikovsky” cu Yuja Wang ca solistă și un ciclu complet al concertelor pentru pian și al Triplului concert de Beethoven în noiembrie 2024.

Reith este, de asemenea, un dirijor consacrat în Scandinavia și a dirijat alături de Orchestrele Filarmonice din Oslo și Bergen, Orchestrele Simfonice din Stavanger, Kristiansand și Trondheim, Orchestra Radio Norvegiană și Orchestra Forțelor Armate Norvegiene.

Reith este câștigătorul prestigiosului concurs Opptakt, din cadrul programului Talent Norway pentru promovarea tinerilor dirijori, precum și unul dintre foștii participanți la programul lor de dirijat. Deține diplome în dirijat, pian și teorie muzicală de la Academia Norvegiană de Muzică, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt și Hochschule für Musik Freiburg.

Descris de Martha Argerich ca fiind „un tânăr pianist remarcabil”, Florian Mitrea s-a născut la București, dar este stabilit în Marea Britanie din 2008. Absolvent și profesor la Academia Regală de Muzică din Londra, este un solist premiat, cu o carieră internațională de interpret și profesor. În martie 2018, Academia Regală a anunțat că Florian Mitrea a fost numit Asociat al Academiei Regale de Muzică (ARAM): o onoare acordată foștilor studenți care au avut o contribuție semnificativă în domeniul muzical.

A concertat la Carnegie Hall din New York, în săli de concert din România, precum și în Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Portugalia, Coreea de Sud și Elveția. În Marea Britanie, a fost aplaudat în săli ca Bridgewater Hall, Manchester, Usher Hall, Edinburgh și Royal Concert Hall din Glasgow; St John's Smith Square, King's Place, St. Martin-in-the Fields, St. James' Piccadilly, Steinway Hall și Draper's Hall din Londra ș.a.

Florian Mitrea rămâne și un muzician de cameră activ. Printre colaborările recente se numără spectacole cu violoniștii Chloë Hanslip și Thomas Gould, precum și cu cvartetele de coarde Heath și Skampa, toate la Școala și Festivalul Internațional de Vară Dartington. Și-a făcut debutul în cadrul Festivalului Internațional de la Lucerna, alături de clarinetista Anna Hashimoto. Concertează în mod constant cu cvintetul de suflători al Annei - The Atea Quintet. Florian este curatorul propriului său festival de muzică din București, Festivalul Hoinar - un proiect axat pe educație și pe sprijinirea tinerilor pianiști la începutul dezvoltării lor.

Interpretări ale lui Florian au fost difuzate la BBC Radio 3 și Classic FM în Marea Britanie, la radio și televiziune în România (Radio România și TVR), RTS în Elveția, RTE Lyric în Irlanda, France Musique și Südwestrundfunk (SWR2) și Bayerischer Rundfunk (BR-Klassik) în Germania.

