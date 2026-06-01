Ce personaj de poveste se potrivește fiecărei zodii. Cine este Elsa și cine seamănă cu Peter Pan

Unele zodii sunt aventuroase și curajoase, altele sensibile și visătoare, iar unele adoră să fie mereu în centrul atenției.

Iată ce personaj de poveste se potrivește fiecărei zodii.

Berbec – Mulan

Berbecul este curajos, impulsiv și gata să lupte pentru ceea ce își dorește. Exact ca Mulan, această zodie nu se teme de provocări și are o energie de lider încă din copilărie.

Taur – Belle

Taurul seamănă perfect cu Belle din Beauty and the Beast. Iubește confortul, lucrurile frumoase și are un suflet calm și sensibil. În plus, Taurii adoră poveștile și momentele liniștite.

Gemeni – Peter Pan

Gemenii sunt copiii eterni ai zodiacului, iar Peter Pan îi reprezintă perfect. Sunt energici, curioși și refuză să se maturizeze complet. Vor mereu aventură și distracție.

Rac – Cenușăreasa

Racul este sensibil, iubitor și profund emoțional. Ca și Cenușăreasa, această zodie are o inimă uriașă și crede sincer în iubire și în finalurile fericite.

Leu – Simba

Leul este născut pentru a străluci, iar Simba din The Lion King îl reprezintă perfect. Are carismă, curaj și dorința de a fi admirat de toți cei din jur.

Fecioară – Hermione Granger

Perfecționistă și inteligentă, Fecioara seamănă cu Hermione Granger. Este organizată, responsabilă și mereu atentă la detalii.

Balanță – Aurora

Balanța adoră frumusețea, armonia și romantismul, exact ca Aurora din Sleeping Beauty. Are un farmec aparte și o energie elegantă.

Scorpion – Maleficent

Scorpionul are o personalitate intensă și misterioasă, iar Maleficent îl descrie perfect. Este puternic, intuitiv și imposibil de ignorat.

Săgetător – Alice

Săgetătorul seamănă cu Alice din Alice in Wonderland. Curios și aventurier, adoră să descopere lumi noi și să trăiască experiențe neobișnuite.

Capricorn – Elsa

Capricornul este ambițios, puternic și aparent foarte controlat emoțional. Exact ca Elsa, această zodie învață să își accepte emoțiile și vulnerabilitatea.

Vărsător – Willy Wonka

Original și imprevizibil, Vărsătorul seamănă cu Willy Wonka. Are idei neobișnuite și vede lumea complet diferit față de ceilalți.

Pești – Ariel

Peștii sunt visători, romantici și extrem de sensibili. Ariel din The Little Mermaid reflectă perfect dorința acestei zodii de a explora lumea și de a trăi povești magice.

Ce spun astrologii despre legătura dintre zodii și povești

Astrologii susțin că oamenii sunt atrași instinctiv de personajele care le reflectă personalitatea și emoțiile. De aceea, încă din copilărie, fiecare zodie se regăsește în anumite povești și eroi celebri.

Iar de 1 Iunie, poate că cel mai frumos lucru este să ne reamintim de personajele care ne-au făcut să visăm și să credem în magie.