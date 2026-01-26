Inna, colaborare internațională cu Jason Derulo pe albumul „The Last Dance”

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, "Complicated" este un remake al hitului cu acelaşi nume lansat de Avril Lavigne, realizat într-o versiune nouă semnată de cei doi artişti.



Pentru Inna, această apariţie pe albumul lui Jason Derulo consolidează statutul său de artist cu impact internaţional şi confirmă deschiderea către colaborări cu nume importante din industria muzicală.



Anul 2025 se conturează deja drept unul de referinţă în cariera Innei, marcat de un turneu european de amploare şi de reacţii puternice din partea publicului. Turneul Echoes a adus-o pe artistă pe unele dintre cele mai importante scene din Europa, în oraşe precum Viena, Paris, Amsterdam şi Barcelona, unde show-urile s-au desfăşurat în faţa unor săli pline şi a unui public complet conectat, se menţionează în comunicat.



Recunoscută la nivel mondial drept una dintre cele mai de succes artiste EDM (Electronic Dance Music), Inna a depăşit 10 miliarde de streamuri şi vizualizări, are peste 8 milioane de abonaţi pe YouTube şi aproape 10 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Cu hituri internaţionale precum "Hot", "Sun Is Up" şi "Déja Vu", artista s-a impus ca o prezenţă dominantă pe scena globală a muzicii dance.



Un adevărat trendsetter, Inna a devenit prima artistă din Europa Centrală şi de Est care a participat la Spotify Singles, alături de nume precum Coldplay şi Zara Larsson şi a intrat în istorie drept cea mai ascultată artistă din programul Spotify EQUAL.

Sursa: Agerpres