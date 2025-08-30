Jessie J își anulează turneul. Boala de care suferă artista: „Mă simt frustrată și tristă, dar asta e situația și trebuie să mă fac bine"

Artista în vârstă de 37 de ani a anunțat în iunie că a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient și a suferit prima operație mai târziu în aceeași lună. Acum trebuie să facă o a doua intervenție chirurgicală înainte de sfârșitul anului.

Într-un videoclip postat pe Instagram, cântăreața le-a explicat fanilor situația: „Din păcate, trebuie să fac o a doua operație, nimic prea grav, dar trebuie făcută înainte de sfârșitul anului și, din păcate, asta cade chiar în mijlocul turneului pe care îl rezervasem", conform Sky News.

Concertele din Marea Britanie și Europa programate pentru octombrie au fost amânate până în aprilie anul viitor, iar turneul din SUA din noiembrie a fost anulat complet.

„Mă simt frustrată și tristă, dar asta e situația și trebuie să mă fac bine. Trebuie să mă vindec și știu că aceasta este decizia corectă”, a spus artista, ale cărei nume real este Jessica Cornish.

Jessie J s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate de-a lungul vieții, inclusiv o afecțiune cardiacă diagnosticată la opt ani și un accident vascular cerebral minor la 18 ani.

Cântăreața a avut trei melodii pe primul loc în topul britanic - „Price Tag” și „Domino” în 2011, și „Bang Bang” în 2014, o colaborare cu Ariana Grande și Nicki Minaj.

