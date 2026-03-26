La 83 de ani, Paul McCartney lansează un nou album

Materialul discografic, care include 14 piese şi se intitulează ''The Boys of Dungeon Lane'', reînvie amintiri din tinereţea artistului, când locuia în Liverpool, în nord-vestul Angliei, precum şi primii ani ai The Beatles, înfiinţată în 1960, înainte ca trupa să ajungă celebră pe plan mondial.



''Dungeon Lane'' este un loc situat în vecinătatea casei în care artistul a copilărit, la periferia Liverpool.



Single-ul lansat joi, ''Days We Left Behind'', este marcat de aceeaşi melancolie.



Albumul include mai multe cântece de dragoste, dar şi piese în care artistul meditează la perioada de dinaintea celebrităţii.



''Sunt multe amintiri în Liverpool'', a comentat fostul membru Beatles pe pagina sa de internet.



''Mă întreb deseori dacă nu cumva scriu doar despre trecut, dar apoi îmi spun: 'Cum aş putea scrie despre altceva?''', se întreabă artistul. ''Nu avem de niciunele, dar atunci nu conta'', îşi aminteşte Paul McCartney.



Album este un prilej de a rememora primele aventuri alături de George Harrison şi John Lennon cu mult timp înainte de declanşarea Beatlemania.



Munca la acest album, produs de americanul Andrew Watt - care a colaborat cu Elton John şi Lady Gaga -, a debutat în urmă cu cinci ani.



''The Boys of Dungeon Lane'' este prezentat ca un material ''eclectic'' din punct de vedere muzical. Paul McCartney cântă la mai multe instrumente şi explorează diverse stiluri.



Paul McCartney a lansat primul album solo, ''McCartney'', în 1970, după separarea trupei Beatles. A înregistrat de asemenea şapte albume de studio alături de trupa Wings, înfiinţată alături de soţia sa Linda McCartney, care a decedat în 1998, şi de fostul chitarist al Moody Blues, Denny Laine.



În luna noiembrie, Paul McCartney a lansat o piesă "silenţioasă" în semn de protest faţă de un proiect de lege britanic legat de AI, care viza relaxarea legislaţiei privind drepturile de autor, demers la care guvernul a renunţat ulterior. AGERPRES