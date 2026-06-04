Hagi a găsit câteva soluții pentru viitor: David Matei, prima minune din Regat

Primul meci al lui Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer nu va rămâne în istorie pentru rezultat. Nici nu avea cum. Amicalul cu Georgia a fost gândit încă de la început ca un test extins, un fel de examen de admitere pentru jucătorii care speră să facă parte din noul proiect al echipei naționale. Hagi anunțase înaintea partidei că va folosi cât mai mulți fotbaliști și că nu este interesat să găsească imediat primul unsprezece ideal. Exact asta s-a întâmplat. Nu mai puțin de 21 de jucători au fost folosiți pe parcursul celor 90 de minute, iar singurul care a rămas pe teren de la primul până la ultimul fluier a fost Radu Drăgușin.

Mesajul este clar. Selecționerul caută soluții, iar în această etapă numele contează mai puțin decât capacitatea fiecăruia de a demonstra că merită să fie parte din viitorul naționalei.

David Matei, cel mai câștigat după amicalul din Georgia

Dacă ar fi să alegem marele câștigător al acestei acțiuni, numele lui David Matei ar fi probabil primul pe listă. La doar 19 ani, mijlocașul Universității Craiova a părut cel mai puțin afectat de emoțiile debutului. A cerut mingea, a intrat în combinații, a avut personalitate și, mai ales, a jucat cu naturalețea unui fotbalist care pare să fi ajuns la acest nivel mai repede decât se aștepta oricine.

Povestea lui este una dintre cele mai interesante din fotbalul românesc. Acum un an evolua încă în Liga a II-a. Daniel Oprița l-a aruncat în luptă la Steaua înainte de a împlini 17 ani, iar în doar două sezoane a strâns 52 de meciuri în eșalonul secund. Transferul la Universitatea Craiova i-a accelerat dezvoltarea, iar prestațiile din Bănie au convins rapid atât clubul, cât și stafful naționalei că este pregătit pentru următorul pas. Nu orice jucător face trecerea de la Liga a II-a la echipa națională într-un singur an. David Matei a reușit-o și a arătat că nu a ajuns întâmplător aici.

Borza, o variantă pentru Bancu

O impresie bunicică a lăsat și Andrei Borza. Fundașul Rapidului a avut câteva momente de ezitare, dar acestea sunt normale pentru un jucător aflat la începutul carierei internaționale și, probabil, era obsedat să greșească mai puțin ca titularul Bancu. Important este că a arătat calitățile care l-au făcut remarcat încă din perioada Viitorul Constanța. Hagi îl cunoaște probabil mai bine decât orice alt selecționer. L-a urmărit de la primele etape ale formării sale și știe exact ce poate oferi. Borza pare în acest moment cea mai naturală variantă pentru a deveni în următorii ani înlocuitorul lui Nicușor Bancu în banda stângă.

În plus, dintre jucătorii Rapidului, el a fost singurul care a ieșit cu ceva în evidență. Olimpiu Moruțan și Alexandru Dobre au traversat meciul aproape fără să lase urme, confirmând parcă forma modestă cu care au încheiat sezonul de club.

Ilie și Hindrich, note de trecere

Hagi a căutat răspunsuri și în zona defensivă. Matei Ilie a arătat că poate deveni o variantă credibilă pentru centrul apărării. Fundașul CFR-ului nu a avut emoții evidente și a gestionat bine situațiile în care a fost implicat. România are nevoie de soluții noi în acest compartiment, iar Ilie pare să fie unul dintre jucătorii care pot crește în următorii ani. La fel de liniștitoare a fost și evoluția lui Otto Hindrich.

Portarul nu a avut foarte mult de lucru și nu a fost pus în situații-limită. Totuși, ceea ce a contat a fost siguranța afișată. Nu a oferit emoții inutile și nu a repetat greșelile care l-au urmărit în trecut pe Marian Aioani, un portar capabil de intervenții spectaculoase, dar care a avut deseori probleme la mingi aparent simple.

Pentru un portar tânăr, uneori cea mai mare laudă este că nu ai fost remarcat negativ. Exact aceasta a fost situația lui Hindrich.

Lisav Eissat, o surpriză plăcută

Poate cea mai interesantă revelație a meciului a fost însă Lisav Eissat. Testat și în perioada lui Mircea Lucescu, fundașul nu reușise până acum să lase impresia că poate deveni o piesă importantă a echipei naționale. În Georgia însă, lucrurile au stat diferit.

A avut curaj, a ieșit cu mingea la picior, a căutat soluții și nu s-a limitat la pase laterale și degajări lungi. Fotbalul românesc duce de ani buni lipsa unui fundaș capabil să înceapă construcția din propria jumătate de teren. În multe momente, Eissat a amintit de Vlad Chiricheș din perioada sa de început, atunci când fundașul crescut la Pandurii impresiona prin calmul și tehnica sa. Este prea devreme pentru comparații definitive, dar este clar că Hagi a identificat aici un profil pe care naționala îl caută de multă vreme.

Experimentele care n-au funcționat

Nu toate ideile selecționerului au avut însă succes. Una dintre ele a fost utilizarea lui Florinel Coman ca vârf de atac. Hagi susține de mai mult timp că atacantul poate acoperi și această poziție, însă meciul cu Georgia a demonstrat din nou limitele experimentului. Coman este periculos atunci când vine din bandă, când are spațiu și poate ataca adversarul din viteză. În postura de număr 9 clasic, obligat să joace între fundașii centrali și cu spatele la poartă, randamentul său este nul.

La fel de discutabilă a fost și mutarea lui Coubiș în partea dreaptă a defensivei. Fundașul Universității Cluj este un stoper autentic. Are talie, joc aerian și plasament, însă nu posedă caracteristicile unui fundaș lateral modern. Nu are explozia, viteza și aportul ofensiv pe care le cere postul. Experimentul poate fi înțeles într-un meci de verificare, însă este greu de crezut că va deveni o soluție pe termen lung.

Primele cărămizi ale noului proiect

După primul meci al noului mandat, concluzia este una simplă. Hagi nu a găsit încă o echipă. Nici nu avea cum după doar cinci zile de pregătire. În schimb, pare să fi identificat deja câteva nume în jurul cărora poate construi. David Matei, Andrei Borza, Matei Ilie, Otto Hindrich și Lisav Eissat au profitat de șansa primită și au demonstrat că merită să rămână în atenția selecționerului. Nu toate experimentele au funcționat, dar nici acesta nu era scopul principal al serii. Meciul cu Georgia a fost despre descoperire și evaluare.

Iar dacă obiectivul lui Hagi este întinerirea echipei naționale și pregătirea unei generații capabile să atace calificarea la Campionatul European, atunci primul test a oferit suficiente motive de optimism. Nu foarte multe certitudini, dar câteva nume care par pregătite să devină parte din viitorul fotbalului românesc.



Dacă la fiecare meci am descoperi câte un David Matei... Suporter

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