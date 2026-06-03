O mină marină rusească a fost detonată pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai

Apelul a fost înregistrat în jurul orei 14.45. La fața locului au intervenit scafandrii militari EOD, specializați în neutralizarea munițiilor explozive, care au ajuns începând cu ora 15.45, după ce echipele ISU Dobrogea au delimitat perimetrul de siguranță, potrivit MAPN.

Intervenția s-a încheiat la ora 17.40, când mina de tip YaRM, folosită în operațiuni anti-desantare, a fost neutralizată fără incidente.

„Miercuri 3 iunie, forțele navale române au neutralizat în jurul orei 17.40 o mină marină de tip antidesantare, descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și Doi Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de Urgență 112 în jurul orei 14.45. Ulterior, scafandrii militari EOD specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive s-au deplasat la fața locului începând cu ora 15.45.”, a transmis locotenent Alexandru Turturică, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române.De la începutul războiului din Ucraina, minele marine ajunse în derivă au devenit un risc constant în regiune.

De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre.

Autoritățile le recomandă oamenilor să nu se apropie de obiecte suspecte găsite pe litoral și să anunțe imediat la 112 orice astfel de descoperire.

(sursa: Mediafax)