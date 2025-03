Lady Gaga, pe cale să ajungă pentru a cincea oară în fruntea topului britanic cu albumul 'Mayhem'

Vedeta pop, în vârstă de 38 de ani, al cărei nume real este Stefani Germanotta, tocmai a întrecut albumul solo 'Ruby' al cântăreței Jennie, o membră a grupului de K-pop Blackpink, care ocupa locul al doilea în clasamentul albumelor cu cele mai mari vânzări din Regatul Unit.



Dacă va ajunge pe locul întâi, 'Mayhem' va stabili aceeași performanță pe care Lady Gaga a reușit-o deja în trecut în topul britanic cu albumele 'The Fame' (2008), 'Born This Way' (2011), 'Artpop' (2013) și 'Chromatica' (2020).



Cel de-al șaptelea album de studio al vedetei americane a fost înregistrat în Studioul Shangri-La din apropierea locuinței sale din Malibu, iar acest material discografic cu 14 cântece include și o colaborare cu Bruno Mars, single-ul 'Die With A Smile'.



'Mayhem' a fost lăudat deja de criticii muzicali încă de la lansarea sa de vinerea trecută, cotidianul The Guardian titrând că noul disc 'se întoarce la temele centrale ale cântăreței Lady Gaga - sex, deviații și celebritate -, pe un album care nu sună retro, ci relevant'.



Lady Gaga și-a început cariera în prima parte a anilor 2000 și a avut de atunci șase piese care au ajuns pe primul loc în topul single-urilor din Regatul Unit, inclusiv cântecele 'Poker Face', 'Bad Romance' și 'Telephone', câștigând totodată 14 premii Grammy.



Pe prima poziție în topul britanic din această săptămână se află încă albumul din 2024 al cântăreței Sabrina Carpenter, 'Short N' Sweet', iar topul 5 este completat de materialele discografice 'Satanic Rights Of The Wildhearts' (grupul The Wildhearts) și 'People Watching' (cântărețul Sam Fender).



Jethro Tull, o trupă veterană de rock progresiv, are mari șanse să obțină a opta sa prezență în topul 10 britanic cu albumul 'Curious Ruminant', în timp ce rockerii în plină ascensiune din trupa HotWax se bucură deocamdată de prezența în top 10 a albumului lor de debut, intitulat 'Hot Shock'.

AGERPRES