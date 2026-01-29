Lolita Cercel, prima artistă AI din România: Milioane de vizualizări și furtună de controverse

De la poezii vechi la hituri TikTok: Povestea Lolitei, prima cântăreață AI românească

În doar câteva săptămâni, Lolita Cercel, o artistă generată integral cu inteligența artificială, a explodat pe TikTok și platformele de streaming din România, strângând milioane de vizualizări. Proiectul, semnat de un tânăr din Bacău cunoscut sub pseudonimul Tom – designer vizual cu peste 10 ani experiență în editare foto și video –, a lansat deja șapte melodii. Pe o platformă majoră de streaming, Lolita apare chiar ca „artist verificat”.

Succesul rapid îmbină nostalgia muzicii lăutărești cu beat-uri moderne, dar a declanșat și polemici aprinse în industria muzicală. Cum a ajuns un proiect AI să zguduie scena românească?

Creatorul din Bacău: De la poeziile lui Miron Radu Paraschivescu la o stea virtuală

Tom explică viziunea: „Caut să am un sunet specific de lăutărească prin versuri și intonație și cu accente moderne pe instrumentale. Se regăsesc mai multe stiluri în vibe-ul pe care l-am creat pentru Lolita”, conform Libertatea.

Inspirația? Cărțile poetului Miron Radu Paraschivescu, descoperite în biblioteca bunicului unei prietene. „Mi s-a părut fascinant ce poezii scria pentru perioada în care trăia și am fost inspirat de acest stil. Printre primele lucruri făcute pe canalul de TikTok au fost coveruri la poeziile scrise de el. Ulterior, după multe încercări, am ajuns la Lolita”, povestește Tom. Versurile surprind viețile obișnuite: „Azi poate te crezi cel mai tare și mâine ești demoralizat. Lolita transmite că e OK să nu fii perfect, să faci greșeli, să mergi înainte cu viața și să încerci din nou, chiar dacă cel mai probabil iar vei greși”.

Publicul rezonează: nu perfecțiunea, ci autenticitatea. Dar explozia virală a adus și probleme – contul YouTube inițial a fost suspendat temporar. „Bănuiala mea este că am avut o creștere prea mare și prea bruscă pe canal încât l-au marcat ca spam”, spune creatorul.

Controverse: De la etică la identitate culturală romă

Artiștii independenți sunt furioși. Cântăreața Paulina acuză: „Există case de discuri, producători și artiști care aleg această scurtătură AI și, din păcate, astfel de piese ajung virale sau chiar pe radio. Este trist pentru artiștii independenți care se zbat să facă totul de la zero”.

Controversa escaladează social. Activista Alexandra Fin critică exploatarea culturii rome: „Este profund inuman ca o cultură marginalizată să fie folosită pentru a genera profit printr-un artist virtual. Artiștii romi sunt tratați ca inferiori, în timp ce o identitate romă virtuală devine apreciată și profitabilă”. Unii fani cer chiar blocarea contului TikTok al Lolitei.

Pe de altă parte, susținătorii văd o colaborare genială om-AI. Un comentator YouTube notează: „Lolita o fi personaj digital și produsul finit o fi și el digital, dar ghidajul pentru ceva așa de fain este clar uman și experimentat. Felicitări! Mulți folosesc AI să producă, dar puțini reușesc să producă ceva bun. Colaborarea dintre om și AI cam așa trebuie să fie: AI-ul să extindă experiența umană”. Consultantul AI Denis Zacon din R. Moldova adaugă: „Videoclipurile care utilizează muzica ei au milioane de vizualizări, iar 99% din comentarii sunt pozitive. Este primul AI artist din spațiul românesc care a depășit bariera de AI slop și a câștigat simpatia a milioane de oameni”.

Tom ripostează optimist: „Nu cred că muzica AI va lua fața celei tradiționale, ci mai degrabă o va forța să redevină autentică. Viitorul muzicii AI este despre democratizarea creativității. Până acum, ca să pornești un proiect precum Lolita, aveai nevoie de bugete uriașe, studiouri și zeci de oameni. Azi, AI-ul îmi permite mie, creatorului, să fiu regizor, compozitor și textier, dând voce unor trăiri care altfel ar fi rămas doar în mintea mea”.

Andrei Caramitru pune explozia AI în context global – inclusiv Lolita

Fenomenul Lolita face parte dintr-o revoluție AI mai largă, după cum subliniază Andrei Caramitru într-o postare virală recentă, legând direct de tensiunile din industria muzicală românească: „Acum câteva zile am scris aici despre inteligența artificială. Mulți au zis ca e SF. Nu e SF cand e real și se întâmplă ACUM, nu în viitor. Câteva știri din ultimele 48 de ore : - o “cântăreața” complet virtuală - care nu există nici ea nici vocea ei - imaginea ei, videourile, muzica sunt toate făcute pe AI - a fost lansată în România și a devenit mega virala. Treaba asta crează tensiuni și stres maxim în industria de muzică locală - în Franța a fost lansat Twin, o platformă de agenți AI complet autonomi care gestionează business-uri complet. Practic poți să ai câți “angajați” vrei care muncesc 24/7 pentru tine. Recepționiști, contabili, marketing, vânzări, orice. Doar în faza de test au operaționalizat 100’000 de angajați virtuali - Claude de la Anthropic a scris un text în care explică traumele și suferința prin care trece - atât de bine încât scriitori sunt șocați, e la nivel de scriitor de top. - Creatorul Clawdbot (cea mai virală platformă de agenți complet autonomi) povestește când a avut el momentul de șoc. A trimis un mesaj vocal deși agentul nu avea nici o înțelegere sau instalare pentru identificare voce (doar text). In 10 secunde însă s-a descurcat să decodeze și să înțeleagă vocea stăpânului și a răspuns. Avem cu toții maxim 2 ani să înțelegem lucrurile astea și să ne adaptăm - dacă nu suntem out. E ffff important. Eu o să mai scriu despre temele astea și o să vă dau recomandări și exemple cu ce fac eu (nu necesită nici o cunoștință de vreun fel tehnica sau altceva). Ca să ne adaptăm împreună.”

Caramitru leagă perfect Lolita de valul global AI, avertizând că muzica tradițională trebuie să se adapteze rapid, altfel riscă să fie depășită.