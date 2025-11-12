Mirabela Dauer, despre Horia Moculescu: Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei şi al prieteniei

"Drum lin, dragul meu prieten... Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei, al rafinamentului şi al prieteniei adevărate. Am avut norocul şi bucuria să împărtăşim ani frumoşi. Am râs şi-am plâns împreună şi amintirile astea nu se vor şterge niciodată. Rămâi în sufletul meu ca un mare domn, un Maestru al muzicii de calitate şi un om care a ştiut să dăruiască emoţie, zâmbet şi respect. De la an la an se întregeşte, dincolo de nori, garda de profesionişti. Iar aici, pe pământ, rămân dorul şi iubirea. Să-ţi găseşti liniţtea, lordule! Cu drag nemărginit, Mirabela Dauer", a scris artista pe Facebook.



Şi Smiley şi-a exprimat regretul la decesul marelui compozitor.



"Am avut norocul să-l cunosc şi să cânt alături de el. Un om care iubea muzica cu tot sufletul. Drum lin, Horia Moculescu", a scris Smiley pe pagina de socializare, unde a postat şi clipul melodiei "Smiley & Horia Moculescu - Şi astăzi, şi mâine".



Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri la vârsta de 88 de ani.

