x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica Mirabela Dauer, despre Horia Moculescu: Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei şi al prieteniei

Mirabela Dauer, despre Horia Moculescu: Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei şi al prieteniei

de Redacția Jurnalul    |    12 Noi 2025   •   17:15
Mirabela Dauer, despre Horia Moculescu: Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei şi al prieteniei

Cântăreaţa Mirabela Dauer a transmis, miercuri, un mesaj la moartea compozitorului Horia Moculescu în care spune că pentru ea va rămâne un simbol al eleganţei, al rafinamentului şi al prieteniei adevărate.

"Drum lin, dragul meu prieten... Ai fost şi vei rămâne pentru mine un simbol al eleganţei, al rafinamentului şi al prieteniei adevărate. Am avut norocul şi bucuria să împărtăşim ani frumoşi. Am râs şi-am plâns împreună şi amintirile astea nu se vor şterge niciodată. Rămâi în sufletul meu ca un mare domn, un Maestru al muzicii de calitate şi un om care a ştiut să dăruiască emoţie, zâmbet şi respect. De la an la an se întregeşte, dincolo de nori, garda de profesionişti. Iar aici, pe pământ, rămân dorul şi iubirea. Să-ţi găseşti liniţtea, lordule! Cu drag nemărginit, Mirabela Dauer", a scris artista pe Facebook.

Şi Smiley şi-a exprimat regretul la decesul marelui compozitor.

"Am avut norocul să-l cunosc şi să cânt alături de el. Un om care iubea muzica cu tot sufletul. Drum lin, Horia Moculescu", a scris Smiley pe pagina de socializare, unde a postat şi clipul melodiei "Smiley & Horia Moculescu - Şi astăzi, şi mâine".

Compozitorul Horia Moculescu a murit miercuri la vârsta de 88 de ani.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: mirabela dauer horia moculescu eleganta prietenie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri