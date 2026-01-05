BNR: Rezervele valutare au scăzut la sfârșit de an, dar sunt mai mari față de finalul lui 2024

În cursul lunii decembrire, au fost intrări de 3.268 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele; și ieşiri de 3.876 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută; plăţi din contul Comisiei Europene și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone, transmite Banca Națională a României (BNR). În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 12.217 milioane euro, față de 12.011 milioane euro la 30 noiembrie 2025 și față de 8.356 milioane euro la 31 decembrie 2024.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2025 au fost de 77.017 milioane euro, faţă de 77.419 milioane euro la 30 noiembrie 2025 și față de 70.491 milioane euro la 31 decembrie 2024.



Plăţile scadente în luna ianuarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 389 milioane euro.

(sursa: Mediafax)