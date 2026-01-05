Turkish Airlines va investi 2,3 miliarde dolari în cel mai mare terminal cargo din lume

"Turcia creşte, Turkish Airlines este în ascensiune", a scris compania aeriană pe platforma de socializare turcească NSosyal.



Compania aeriană a subliniat că investiţia şi înfiinţarea terminalului de marfă şi a facilităţii de tip in-flight catering vor crea 26.000 de noi locuri de muncă.



"Ca marcă emblematică a Turciei, această mândrie ne onorează", a adăugat Turkish Airlines.



Locaţia proiectelor nu a fost dezvăluită, dar Istanbul, capitala comercială a Turciei şi locul a două importante hub-uri aeriene internaţionale, este considerată cea mai probabilă locaţie.



Turkish Airlines, cu sediul la Istanbul, este una dintre cele mai mari companii aeriene din lume, transportând peste 85 de milioane de pasageri şi două milioane de tone de marfă pe an.



Directorul Turkish Airlines, Bilal Eksi, a declarat că această companie îşi propune să se numere printre primii cinci transportatori din lume în 2033, când se aşteaptă să opereze o flotă de 813 aeronave.



La sfârşitul anului 2025, Turkish Airlines avea o flotă de 514 aeronave.

AGERPRES