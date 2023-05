Doliu în lumea muzicală românească. A murit compozitorul Mircea Drăgan

Acesta s-a născut pe data de 20 mai, în anul 1945, iar de-a lungul remarcabilei sale cariere, el a colaborat cu unele dintre cele mai sonore și emblematice nume din muzica românească. Printre artiștii alături de care a lucrat Mircea Drăgan se numără Vasile Șeicaru, Anastasia Lazariuc, Loredana Groza, cât și Nicu Alifantis, printre mulți alții.

Compozitorul spunea într-un interviu la Jurnalul că face parte dintr-o familie de muzicieni.

"Din partea mamei, provin dintr-o familie de muzicieni care au tradiţii de secole. Bunicul meu era violonist, bunica era profesoară de muzică şi autoare de manuale şcolare de muzică. De mic copil, de la 3-4 ani, nu m-am putut ţine departe de pian. Văzănd că sunt aşa dornic să aprofundez acest talent, bunicii m-au incurajat foarte mult. Astfel am ajuns să dau examen la Conservator. Inainte cu an de a intra la Conservator, m-am dedicat muzicii pentru tineret, disco, rock, pop, jazz-rock şi alte stiluri prin care am trecut cu cele trei formaţii ale mele. Prima a fost din '65 pănă in '68 formaţia Sideral, apoi din 68 pănă la sfărşitul lui '71 a fost formaţia Mondial, iar apoi din '72 pănă in '91 a fost formaţia Romanticii. Cu Sideral a fost un inceput foarte plăcut. Acolo am invăţat ABC-ul cum s-ar spune. Apoi tradiţia a continuat cu Mondial care a avut o muzică de foarte mare calitate. Melodiile de atunci au rămas şi pănă acum in muzica romănească. Cu Romanticii am definitivat stilurile de muzică, fiind o formaţie compusă din membrii mai profesionişti. Am căntat cu majoritatea vedetelor din Romănia şi cu o parte şi din străinătate. In acelaşi timp m-am dedicat şi profesiei de compozitor, profesia mea de bază. In paralel din '78 m-am dedicat celei de-a doua profesii ale mele care este străns legată de muzică, aceea de regizor muzical. Imi place să lucrez şi partea tehnică, nu numai partea strict muzicală."

