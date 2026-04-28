Muzica lui Michael Jackson revine în forță: creștere de 95% după lansarea filmului „Michael

Cauza a fost un film de succes: „Michael”, filmul biografic cu buget mare despre Michael Jackson lansat vineri, a încasat 97 de milioane de dolari în cinematografele din SUA și Canada în weekendul de lansare, conform estimărilor studioului.

Cu câteva săptămâni înainte, estimările pentru „Michael” se apropiau de 50 de milioane de dolari. Săptămâna trecută, studioul estima o sumă mai apropiată de 70 de milioane de dolari, potrivit AP.

Ca urmare a popularității incredibile a filmului, Jackson a înregistrat 31,7 milioane de redări vineri, 24 aprilie, și sâmbătă, 25 aprilie, în SUA, și 16,3 milioane de redări în weekendul precedent, vineri, 17 aprilie, și sâmbătă, 18 aprilie. Aceasta reprezintă o creștere de 95%.

Dar înainte ca Michael Jackson să fie Michael Jackson, el era cel mai tânăr membru al formației The Jackson 5. Clasica formație de băieți a înregistrat, de asemenea, o creștere uriașă a numărului de redări. Grupul a înregistrat 2,4 milioane de redări vineri, 24 aprilie, și sâmbătă, 25 aprilie, comparativ cu 1,3 milioane de redări în weekendul precedent, vineri, 17 aprilie, și sâmbătă, 18 aprilie. Aceasta reprezintă o creștere de 85%.

Jackson a înregistrat, de asemenea, o creștere a ascultărilor pe Apple Music. Potrivit gigantului de streaming, luni, Jackson avea opt melodii în topul global zilnic al celor mai ascultate 100 de melodii de pe Apple Music. „Billie Jean” a condus clasamentul pe locul 11.

Iar Shazam a constatat că ascultările lui Jackson au fost cu 140% mai mari în weekendul trecut, între 24 și 26 aprilie, decât în weekendul precedent, între 17 și 19 aprilie. Ca urmare, în prezent există șapte melodii ale lui Jackson în topul global 200 al Shazam.

