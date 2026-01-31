Cine sunt favoriții la GRAMMY 2026

Nominalizările pentru Premiile GRAMMY 2026 au fost anunțate oficial, deschizând cursa către cea mai importantă seară a industriei muzicale.

Lista completă include nominalizați în toate cele 95 de categorii GRAMMY, înainte de gala care va avea loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles.

Lista a fost făcută publică de Recording Academy în cadrul unui livestream, cu prezentări susținute de artiști precum Chappell Roan, Doechii, KAROL G, Mumford & Sons, Sabrina Carpenter și Sam Smith.

Nominalizările din acest an acoperă o paletă amplă de genuri și artiști, de la nume consacrate la debuturi remarcabile, reflectând un an extrem de divers și creativ în muzică.

Câștigătorii vor fi desemnați prin votul membrilor Recording Academy, un juriu format din profesioniști ai industriei, de la artiști și compozitori la producători și ingineri de sunet.

Ediția din 2026 aduce și noutăți importante: introducerea a două categorii noi: Cel mai bun album country tradițional (Best Traditional Country Album) și Cea mai bună copertă de album (Best Album Cover), menite să extindă recunoașterea formelor de expresie artistică din muzica contemporană.

Gala GRAMMY 2026 va fi transmisă în direct pe CBS și pe platforma Paramount+, urmând să reunească, ca în fiecare an, cele mai influente nume ale scenei muzicale globale.

Iată lista completă a nominalizărilor pentru GRAMMY 2026.



Categoria 1: Înregistrarea anului (Record of the Year)

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish – WILDFLOWER

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar feat. SZA – luther

Chappell Roan – The Subway

ROSÉ & Bruno Mars – APT.



Categoria 2: Albumul anului (Album of the Year)

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Justin Bieber – SWAG

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – MAYHEM

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – MUTT

Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA



Categoria 3: Cântecul anului (Song of the Year)

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

ROSÉ & Bruno Mars – APT

Bad Bunny – DtMF

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) – Golden (From KPop Demon Hunters)

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Billie Eilish – WILDFLOWER



Categoria 4: Cel mai bun artist nou (Best New Artist)

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young



Categoria 5: Producătorul anului (non-clasic)

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave



Categoria 6: Compozitorul anului (non-clasic)

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz



Pop & Dance/Electronic

Categoria 7: Cea mai bună interpretare pop solo (Best Pop Solo Performance)

Justin Bieber – DAISIES

Sabrina Carpenter – Manchild

Lady Gaga – Disease

Chappell Roan – The Subway

Lola Young – Messy



Categoria 8: Cea mai bună interpretare pop duo/grup (Best Pop Duo/Group Performance)

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) – Golden

KATSEYE – Gabriela

ROSÉ & Bruno Mars – APT

SZA feat. Kendrick Lamar – 30 For 30



Categoria 9: Cel mai bun album pop vocal (Best Pop Vocal Album)

Justin Bieber – SWAG

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Lady Gaga – MAYHEM

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2



Categoria 10: Cea mai bună înregistrare dance/electronic (Best Dance/Electronic Recording)

Disclosure & Anderson .Paak – No Cap

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

KAYTRANADA – SPACE INVADER

Skrillex – VOLTAGE

Tame Impala – End Of Summer



Categoria 11: Cea mai bună înregistrare dance pop (Best Dance Pop Recording)

Selena Gomez & benny blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® The Movie)

PinkPantheress – Illegal



Categoria 12: Cel mai bun album dance/electronic (Best Dance/Electronic Album)

FKA twigs – EUSEXUA

Fred again.. – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

RÜFÜS DU SOL – Inhale / Exhale

Skrillex – F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3



Categoria 13: Cea mai bună înregistrare remixată (Best Remixed Recording)

Gesaffelstein – Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

KAYTRANADA – Don’t Forget About Us

Ron Trent – A Dreams A Dream (Ron Trent Remix)

Chris Lake – Galvanize (Chris Lake Remix)

David Guetta – Golden (David Guetta REM/X)



Categoria 14: Cea mai bună interpretare rock (Best Rock Performance)

Amyl and The Sniffers – U Should Not Be Doing That

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – NEVER ENOUGH

Hayley Williams – Mirtazapine

YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning



Categoria 15: Cea mai bună interpretare metal (Best Metal Performance)

Dream Theater – Night Terror

Ghost – Lachryma

Sleep Token – Emergence

Spiritbox – Soft Spine

Turnstile – BIRDS



Categoria 16: Cel mai bun cântec rock (Best Rock Song)

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Sleep Token – Caramel

Hayley Williams – Glum

Turnstile – NEVER ENOUGH

YUNGBLUD – Zombie



Categoria 17: Cel mai bun album rock (Best Rock Album)

Deftones – private music

HAIM – I quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – NEVER ENOUGH

YUNGBLUD – Idols



Categoria 18: Cea mai bună interpretare alternativă (Best Alternative Music Performance)

Bon Iver – Everything Is Peaceful Love

The Cure – Alone

Turnstile – SEEIN’ STARS

Wet Leg – mangetout

Hayley Williams – Parachute



Categoria 19: Cel mai bun album alternativ (Best Alternative Music Album)

Bon Iver – SABLE, fABLE

The Cure – Songs Of A Lost World

Tyler, The Creator – DON’T TAP THE GLASS

Wet Leg – moisturizer

Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party



Categoria 20: Cea mai bună interpretare R&B (Best R&B Performance)

Justin Bieber – YUKON

Chris Brown feat. Bryson Tiller – It Depends

Kehlani – Folded

Leon Thomas – MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)

Summer Walker – Heart Of A Woman



Categoria 21: Cea mai bună interpretare R&B tradițional (Best Traditional R&B Performance)

Durand Bernarr – Here We Are

Lalah Hathaway – UPTOWN

Ledisi – LOVE YOU TOO

SZA – Crybaby

Leon Thomas – VIBES DON’T LIE



Categoria 22: Cel mai bun cântec R&B (Best R&B Song)

Kehlani – Folded

Summer Walker – Heart Of A Woman

Chris Brown feat. Bryson Tiller – It Depends

Durand Bernarr – Overqualified

Leon Thomas – YES IT IS



Categoria 23: Cel mai bun album R&B progresiv (Best Progressive R&B Album)

Durand Bernarr – BLOOM

Bilal – Adjust Brightness

Destin Conrad – LOVE ON DIGITAL

FLO – Access All Areas

Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come As You Are



Categoria 24: Cel mai bun album R&B (Best R&B Album)

GIVĒON – BELOVED

Coco Jones – Why Not More

Ledisi – The Crown

Teyana Taylor – Escape Room

Leon Thomas – MUTT



Categoria 25: Cea mai bună interpretare rap (Best Rap Performance)

Cardi B – Outside

Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – tv off

Tyler, The Creator feat. Teezo Touchdown – Darling, I

Categoria 26: Cea mai bună interpretare rap melodică (Best Melodic Rap Performance)

Fridayy feat. Meek Mill – Proud Of Me

JID feat. Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly

Kendrick Lamar feat. SZA – luther

Terrace Martin & Kenyon Dixon feat. Rapsody – WeMaj

PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME



Categoria 27: Cel mai bun cântec rap (Best Rap Song)

Doechii – Anxiety

Clipse, Pusha T & Malice feat. John Legend & Voices Of Fire – The Birds Don’t Sing

Tyler, The Creator feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

GloRilla – TGIF

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – tv off



Categoria 28: Cel mai bun album rap (Best Rap Album)

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

GloRilla – GLORIOUS

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX

Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA

Categoria 29: Cel mai bun album de poezie spoken word (Best Spoken Word Poetry Album)

Queen Sheba – A Hurricane in Heels…

Marc Marcel – Black Shaman

Omari Hardwick & Anthony Hamilton – Pages

Saul Williams, Carlos Niño & Friends – Saul Williams Meets Carlos Niño…

Mad Skillz – Words For Days Vol. 1



Restul categoriilor GRAMMY 2026, de la jazz și country la gospel, muzică globală și producții audio-vizuale, pot fi consultate pe site-ul oficial al GRAMMY.

(sursa: Mediafax)