Patru zile de dans, musical și momente de excepție pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical "Ion Dacian", în cadrul Festivalului ”Ion Dacian”

Născut pe 11 octombrie 1911, Ion Dacian (pe numele real, Ion Pulca) își începe cariera muzicală în 1934, la Opera Română din Cluj. În 1939 este angajat la Teatrul de Operetă și Revistă „Alhambra” din București de către directorul acestuia, Nicolae Vlădoianu, care îi și schimbă numele din Pulca în Dacian. În perioada 1942 – 1947 este codirector al Teatrului “Alhambra”, interpretând roluri de june-prim în toate spectacolele.

În 1950 se înființează Teatrul de Stat de Operetă, Ion Dacian fiind angajat ca prim-solist al teatrului. Apare într-o succesiune de spectacole de succes printre care Liliacul și Sânge Vienez de Johann Strauss (fiul), Lăsați-mă să cânt de Gherase Dendrino, Lysistrata de Paul Lincke, Vânzătorul de Păsări de Carl Zeller, Văduva Veselă și Paganini de Franz Lehár, My Fair Lady de Frederick Loewe, Secretul lui Marco Polo de Francis Lopez, Anton Pann de Alfred Mendelsohn și altele.

Supranumit ”mirele operetei”, Ion Dacian era considerat urmașul faimosului Leonard (“Enciclopedia Universală Britannica”). De-a lungul carierei, Ion Dacian a interpretat peste 50 de roluri de operă și operetă, jucând în peste 5.000 de spectacole. A semnat regia spectacolului “My Fair Lady” de Frederick Loewe, primul musical realizat pe o scenă în România, a cărui premieră a avut loc în 1968.

Festivalul de anul acesta aduce în prim-plan bucuria, emoția și speranța că binele și frumosul există în lume și că păstrându-ne optimismul și luând partea frumoasă a lucrurilor putem să ne ridicăm și să evoluăm.

Festivalul care va avea loc la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București din Bulevardul Octavian Goga, nr. 1, în perioada 03 – 06 noiembrie va aduce pe scenă o serie de spectacole îndrăgite de public, printre care comedia unei pasiuni “Kiss me, Kate!”, musicalul “My Fair Lady” în regia regretatului Ion Caramitru care spunea despre spectacol că „​Am muncit cu drag și abnegație alături de scenograf, dirijori, coregraf, orchestră, balet, cor, maestru de lumini, ca să nu mai vorbesc de soliști, pentru a ne apropria, pe cât posibil, de tot ce este omenesc în această capodoperă.”, spectacolul ”Jack, între dragoste și nebunie”, un spectacol despre perpetua legendă urbană de care avem nevoie și o Gală de Operetă şi Musical - “Opereta Fest”:

Deschidem porțile festivalului joi, 03 noiembrie, de la orele 18:00, cu spectacolul de comedie muzicală Kiss me, Kate! care își propune să ne amintească faptul că nu trebuie să ne propunem să creăm femei care să se potrivească lumii în care trăiesc, ci trebuie să ne gândim cum să facem lumea să se potrivească mai bine femeilor puternice. De cele mai multe ori, o femeie puternică este percepută ca fiind dificilă, iar cele mai multe aleg să-și înfrâneze reacțiile pentru a nu fi percepute altfel. Analogia creată după comedia shakespeare-iană Îmblânzirea Scorpiei se transpune într-o încântătoare comedie muzicală care ne inspiră pentru situațiile cotidiene. Kiss me, Kate! este povestea fiecăruia dintre noi. O poveste care ne îndeamnă să fim liberi să ne asumăm o răsturnare de situație oricând dorim. Shakespeare a fost sursa de inspirație pentru momentele în care sunt surprinse personajele principale – Fred și Lilly – care pregătesc un spectacol, însă colaborarea dintre ei este una presărată cu replici tăioase, ironii fine și ipostaze comice, dat fiind faptul că cei doi sunt proaspăt divorțați.

Kiss me, Kate! rămâne peste vremuri comedia muzicală care reușește să ne convingă să înfruntăm problemele acestei lumi rămânând în acord cu principiile morale care nici nu amenintă, nici nu distrug personalitatea, ci o canalizează, tocmai pentru a imprima conduitei noastre o forță vitală și atrăgătoare.

Seara de vineri, 04 noiembrie, de la orele 18:30, este dedicată unui musical de excepție „My Fair Lady” care îi poate face chiar şi pe cei mai vehemenţi critici ai acestui gen să se lase seduşi de magia unei poveşti de dragoste plină de umor, de suspans şi de infinite contradicţii care atrag iremediabil spectatorul într-o vâltoare de întâmplări şi emoţii. “My Fair Lady” cucereşte prin scene romantice, dar şi prin replici comice sau copilăreşti, totul exaltând într-o surprinzătoare filosofie a vieţii şi a dragostei. Piesa a păstrat o mare parte din filosofia lui „Pygmalion” de George Bernard Shaw, el însuși inspirat din “Metamorfozele” lui Ovidiu.

Seara de sâmbătă, 05 noiembrie, de la orele 18:30, este pentru un spectacol despre perpetua legendă urbană de care avem nevoie, ”Jack, între dragoste și nebunie”.

De-a lungul timpului, natura umană a cultivat o infinită apetență pentru legendele urbane. Asemenea miturilor antice, legendele urbane alimentează într-un mod constant imaginația oamenilor, tocmai pentru a justifica și pentru a explica atitudini legate de modul de viață, educația copiilor, algerile culinare, vestimentare sau profesionale. Monstrul verde din Pennsylvania, ființe supranaturale, găuri negre, zone crepusculare, Triunghiul Bermudelor, Bloody Mary, cadavrul din saltea, legenda dobermanului, femeia cu gura tăiată, autostopistul misterios, motocicliștii fără lumini, sataniștii, crocodilii din canalele New York-ului, răpirile de către extratereștri, conspirațiile politice, metroul alternativ din Moscova, viața de după moarte a lui Hitler, Elvis Presley, Michael Jackson sau Tupac Shakur, evreii care nu au mers la lucru pe 11 septembrie 2001, locuri fantastice sau bântuite, animale mitice și ocultism sunt doar câteva dintre legendele urbane care capătă viață tocmai din dorința oamenilor de a crea un suprarealism care ne dezvăluie omipotența visului în jocul dezinteresat al gândirii.

Festivalul se încheie duminică, 06 noiembrie, de la orele 19:00, cu “Opereta Fest” o gală de Operetă şi Musical care aduce în atenția publicului pagini îndrăgite de operetă și musical, aparținând unor compozitori celebri precum: Johann Strauss –fiul (Liliacul, Sânge Vienez, O noapte la Veneția), Franz Lehár (Paganini, Țara Surâsului, Zigeunerliebe), Frederick Loewe (My fair lady, Paint your Wagon), Franz von Suppé (Boccaccio), Gherase Dendrino (Lysistrata), Florin Comișel (Leonard) etc.

Cu participarea Soliștilor, Orchestrei, Corului și Baletului Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Așadar, vă așteptăm în perioada 03 – 06 noiembrie la Festivalul “Ion Dacian”, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Informații despre stagiunea 2022-2023, cât și calendarul spectacolelor și evenimentelor desfășurate la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, le puteți afla de pe site-ul oficial: www.opereta.ro sau de pe pagina de facebook a teatrului: https://www.facebook.com/OperetaIonDacian/. Biletele au fost puse în vânzare atât on-line, direct de pe site-ul www.opereta.ro, cât şi la casa de bilete a teatrului din București, Bulevardul Octavian Goga, nr.1, Sector 3.", transmit reprezentanții teatrului.