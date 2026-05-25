Paul McCartney într-un eveniment special LIVE Premiere pe TikTok

TikTok anunță un eveniment TikTok LIVE Premiere cu adevărat special, alături de legenda muzicii Paul McCartney (@paulmccartney), înainte de lansarea noului său album, The Boys of Dungeon Lane.

Transmisă live pe TikTok pe 27 mai, de la ora 17:30, ora României, sesiunea exclusivă de Q&A pe TikTok LIVE le va oferi fanilor din întreaga lume oportunitatea de a-l asculta direct pe Paul McCartney, care va împărtăși detalii despre inspirația din spatele noului album, procesul de compoziție și va răspunde întrebărilor adresate de comunitatea globală TikTok.

The Boys of Dungeon Lane este primul nou album solo al lui Paul după mai mult de cinci ani și cel mai introspectiv proiect al său de până acum. Printr-un proces de creație profund personal, albumul rememorează anii de formare care i-au modelat atât viața, cât și fundamentele culturii pop moderne – reflectând asupra amintirilor din copilărie în Liverpool-ul postbelic, asupra familiei, prieteniei și anilor de dinainte de Beatlemania.

Paul McCartney și-a construit o prezență puternică și o audiență foarte implicată pe TikTok, unde are peste 1,2 milioane de urmăritori, iar fani din toate generațiile continuă să-i celebreze zilnic muzica, poveștile și impactul cultural de amploare pe platformă.

Tracy Gardner, Global Head of Music Business Development la TikTok, a declarat: „Paul McCartney este unul dintre cei mai influenți și longevivi artiști din istoria muzicii, ale cărui compoziții continuă să modeleze cultura de-a lungul generațiilor. TikTok este o platformă extraordinară pentru descoperirea și redescoperirea muzicii emblematice și suntem constant inspirați de modul în care noi audiențe continuă să se conecteze cu portofoliul impresionant al lui Paul, de la clasicele Beatles până la cel mai recent album.”

Evenimentul marchează lansarea TikTok LIVE Premiere, o nouă serie de transmisiuni LIVE, concepută ca destinația principală pentru cele mai sonore nume din muzică, film, sport și divertisment, care aduc publicului momente culturale definitorii prin experiențe exclusive de livestream. Seria transformă transmisiunile LIVE din evenimente punctuale în momente globale de neratat, în care artiști emblematici se conectează direct cu comunitatea globală activă de pe TikTok.

TikTok LIVE a devenit un spațiu puternic care transformă spectatorii în participanți activi, creând experiențe comune în care comunitățile nu doar urmăresc evoluția momentelor, ci reacționează, contribuie și le modelează împreună.

Transmisiunile LIVE pot aduce artiștii și comunitățile acestora împreună în moduri autentice, iar fanii din întreaga lume vor avea ocazia să-l asculte direct pe Paul McCartney, care va împărtăși poveștile sale consacrate din spatele The Boys of Dungeon Lane.

Fanii pot urmări evenimentul LIVE pe contul oficial de TikTok al lui Paul McCartney, precum și pe conturile @tiktok și @tiktok_uk, pe 27 mai, de la 17:30, ora României.

