PREMIERĂ în România: Orchestra da Camera di Mantova concertează pe 15 noiembrie 2025, la Ateneul Român

Fondată în 1981, în legendarul Teatru „Bibiena” din Mantova, orchestra este considerată un veritabil ambasador al spiritului italian în muzica de cameră – îmbinând tehnica impecabilă, eleganța stilistică și sensibilitatea artistică într-o expresie sonoră unică.

Sub bagheta maestrului Carlo Fabiano – cofondator, director artistic și concertmaestru al ansamblului – Orchestra da Camera di Mantova a cucerit publicul și criticii din întreaga lume. Maestrul Carlo Fabiano este recunoscut pentru rafinamentul său interpretativ și devotamentul față de arta camerală, distins cu Premiul „Franco Abbiati”, una dintre cele mai prestigioase distincții muzicale din Italia.

De-a lungul carierei sale, orchestra a colaborat cu nume legendare ale scenei internaționale, precum Gidon Kremer, Joshua Bell, Maria João Pires, Astor Piazzolla, Leonidas Kavakos, Mischa Maisky, Angela Hewitt, Shlomo Mintz sau Sol Gabetta, consolidându-și reputația de ansamblu de elită al scenei clasice europene.

La București, Orchestra da Camera di Mantova va urca pe scenă alături de violoncelistul și pianistul Stefano Guarino, un artist italian de o sensibilitate rară și o prezență scenică remarcabilă. Laureat al numeroaselor concursuri internaționale și fost solist în ansambluri de prestigiu precum Mahler Chamber Orchestra și Camerata Salzburg, Stefano Guarino va interpreta emoționanta piesă a lui Gioachino Rossini, „Une larme” (O lacrimă), o lucrare în care delicatețea și intensitatea se întâlnesc într-un moment de grație pură.

Programul serii va cuprinde:

Antonio Vivaldi – Concert în La major pentru orchestră de coarde, RV 158;

– Concert în La major pentru orchestră de coarde, RV 158; Gioachino Rossini – Une larme (O lacrimă) pentru violoncel și orchestră de coarde;

– Une larme (O lacrimă) pentru violoncel și orchestră de coarde; Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento în Re major, K. 136;

– Divertimento în Re major, K. 136; Piotr Ilici Ceaikovski – Serenadă pentru orchestră de coarde în Do major, op. 48.

Publicul bucureștean va avea ocazia de a trăi o seară dedicată rafinamentului, expresivității și armoniei perfecte, o adevărată celebrare a muzicii de cameră la cel mai înalt nivel internațional.

Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro, la prețuri speciale, în funcție de categoria de loc. Numărul locurilor este limitat, iar cererea ridicată face ca rezervarea din timp să fie esențială pentru cei care doresc să participe la acest eveniment unic.