Se lansează noile abonamente pentru 2026, la Sala Radio

Pentru toate acestea, Orchestrele și Corurile Radio România lansează noile abonamente și bilete pentru concertele de la Sala Radio, valabile în perioada ianuarie – martie 2026! Cele mai celebre partituri ale muzicii clasice, dar și lucrări inedite, mai rar interpretate în România, concerte electrizante de jazz cu invitați de talie internațională, seri de folclor ș.a. se vor regăsi pe afișele Radio România în primele 3 luni ale anului.

Abonamentele pentru perioada ianuarie - martie 2026 vor fi disponibile la vânzare între 9-16 decembrie 2025 . Biletele individuale vor fi puse în vânzare începând din data de miercuri, 17 decembrie 2025 .

Noul an începe la Sala Radio pe acordurile lui Mozart: pe 27 ianuarie 2026 se împlinesc 270 de ani de la nașterea lui Mozart, eveniment pe care Sala Radio îl marchează prin două concerte prezentate de Orchestra de Cameră Radio. Pe 14 ianuarie, Philippe Cassard – unul dintre pianiștii francezi apreciați ai momentului – va evolua la București în dublă ipostază (de solist și dirijor), propunând trei concerte de Mozart într-o singură seară: concertele nr. 20, 21 și 22, trei bijuterii ale muzicii clasice. Pe 28 ianuarie, Alexandru Tomescu va cânta Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră, sub bagheta dirijorului britanic Christopher Warren-Green și, în aceeași seară, veți asculta și emoționantul Recviem semnat de Amadeus.

Printre lucrările extrem de cunoscute pe care le veți asculta la Sala Radio în primele luni ale anului 2026 se numără: Mahler – Simfonia nr. 9, Ceaikovski – selecțiuni din Spărgătorul de nuci, Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră și Simfonia nr. 5, Rimski-Korsakov – Șeherazada, Haciaturian – Concertul în re minor pentru vioară și orchestră, Grieg – Concertul în la minor pentru pian și orchestră, Brahms – Simfonia nr. 4, Gershwin – Rhapsody in Blue, Dvořák – Simfonia nr. 9, Din Lumea Nouă, Stravinski – Sacre du printemps, dar și o lucrare rar cântată în România: Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră creat de compozitorul rus contemporan Nikolai Kapustin.

Genul liric va fi, de asemenea, regăsit în programul serilor de la Sala Radio. Pe 23 ianuarie sunteți invitați la o gală de operă – cu participarea extraordinară a tenorului Ștefan Pop. Cariera sa internațională fulminantă s-a lansat după ce, la 23 de ani, în 2010, a câștigat două dintre cele mai importante concursuri internaționale de canto la doar 7 zile diferență: Operalia, la Teatro alla Scala din Milano, sub atenta îndrumare a maestrului Placido Domingo (premiul I și premiul publicului) și International Music Competition, Seul – premiul I. Pe 6 martie, nu ratați concertul Toujours, Carmen!, prezentat de Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio cu participarea altei voci extraordinare: mezzosoprana Ramona Zaharia, un eveniment conceput în jurul lucrărilor semnate de Bizet și Massenet.

O seară cu totul specială la Sala Radio va fi și concertul din 25 martie, prezentat de Orchestra de Cameră Radio, cu participarea solistică a celebrului interpret la mandolină Avi Avital, un concert construit în special în jurul lui Bach și Vivaldi.

Printre invitații speciali pe care îi veți aplauda pe scena Sălii Radio se numără dirijorii Frédéric Chaslin, David Crescenzi, Sergej Bolkhovets, Valentin Uryupin, John Axelrod, Andrea Sanguineti, Hyunsik Shin, Timothy Redmond, Eivind Gullberg Jensen, pianiștii Giuseppe Guarrera, Alexandra Dariescu, Sînziana Mircea, violoniștii Alexandra Conunova, Valentin Șerban și violonceliștii Andrei Ioniţă, Ștefan Cazacu, Mircea Marian ș.a.

De asemenea, veți avea prilejul reîntâlnirii cu apreciații soliști ai Orchestrelor și Corurilor Radio România: violonistul Alexandru Tomescu, pianistul Horia Mihail și violoncelistul Răzvan Suma. David Grimal, celebrul violonist francez căruia i-a fost acordat titlul de „artist în rezidență” al Orchestrei de Cameră Radio (începând din toamna anului 2024), va prezenta un concert Gounod/Mendelssohn/Haydn, programat pe 11 februarie 2026.

Pe lângă concertele simfonice și camerale propuse de Orchestra Națională Radio și Orchestra de Cameră Radio, Big Band-ul Radio dirijat de Simona Strungaru va reveni pe scenă cu frumoase seri de jazz, alături de invitați speciali, ca pianistul american David Kikoski, laureat al premiului Grammy, cunoscuta solistă vocală Alice Francis (Germania), Ovidiu Lipan Țandărică ș.a.

Orchestra de Muzică Populară Radio va oferi publicului concerte de folclor, precum tradiționalul eveniment anual Dragobetele sărută fetele sau concertul Poduri de romanță (22 martie).

Între 9-16 decembrie 2025 vor fi disponibile la vânzare abonamentele pentru perioada ianuarie - martie 2026 . Cele două formule de abonament vor cuprinde concertele Orchestrei Naționale Radio, respectiv pe cele ale Orchestrei de Cameră Radio. Pentru a vedea care sunt evenimentele din stagiune la care sunt valabile abonamentele, va rugăm să consultați secțiunea „Program concerte" de pe site-ul www.salaradio.ro.

Biletele individuale pentru toate concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio vor deveni disponibile DUPĂ vânzarea abonamentelor, începând cu data de miercuri, 17 decembrie 2025 .

Preţuri abonament pentru concertele ORCHESTREI NAŢIONALE RADIO (perioada ianuarie – martie 2026) – 11 concerte:

Abonamente de acces

– categoria I – 720 lei

– categoria a II-a – 576 lei

– categoria a III-a –432 lei

Abonamente cu valoare redusă (pensionari, elevi, studenţi)

– categoria I redus – 432 lei

– categoria a II-a redus –346 lei

Preţuri abonament pentru concertele ORCHESTREI DE CAMERĂ RADIO (perioada ianaurie – martie 2025) – 6 concerte:

Abonamente de acces:

– categoria I –384 lei

– categoria a II-a – 307 lei

– categoria a III-a – 230 lei

Abonamente cu valoare redusă (pensionari, elevi, studenţi)

– categoria I redus – 230 lei

– categoria a II-a redus – 184 lei





Pentru detalii puteţi contacta casa de bilete telefonic: 021. 314.68.00.

Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial salaradio.ro - secțiunea Bilete.

Biletele / abonamentele sunt disponibile în sistem online pe https://www.bilete.ro/ categorii/concerte/sala-radio/ și în rețeaua Bilete.ro. De asemenea, biletele / abonamentele se pot achiziționa şi de la Casa de bilete a Sălii Radio.

Abonamentele cu preţ redus se pot achiziţiona numai de la casa de bilete a Sălii Radio, pe baza unei copii a talonului de pensie şi a cărţii de identitate.

