A murit regele bossa nova, Sergio Mendes, autorul hitului „Mas Que Nada”. Legenda muzicii braziliene a câștigat un premiu Grammy

dirijorul și compozitorul este cunoscut mai ales pentru succesul pop latin Mas Que Nada și pentru interpretarea braziliană a unor cântece englezești precum The Look Of Love și The Fool On The Hill al Beatles.

Mendes a înregistrat mai mult de 35 de albume, dintre care multe au primit discul de aur sau de platină în SUA, și a primit o nominalizare la Oscar în 2012 pentru compunerea cântecului Real in Rio din filmul de animație Rio.

O declarație a familiei sale a precizat că Mendes „a murit în pace” joi, la Los Angeles, înconjurat de soția și copiii săi.

Nu a fost furnizată o cauză oficială a morții, însă familia a declarat că Mendes suferea de long-Covid, iar muzicianul era cunoscut ca având probleme respiratorii de la sfârșitul anului 2023.

Declarația familiei amintește că Mendes „a adus lumii sunetele vesele ale Braziliei sale natale”

„Mendes a cântat ultima dată în noiembrie 2023 în săli pline și extrem de entuziaste la Paris, Londra și Barcelona”, a continuat comunicatul.

„În ultimele câteva luni, sănătatea sa a fost provocată de efectele COVID pe termen lung”.

Declarația se încheie prin a spune că Mendes „ne lasă o moștenire muzicală incredibilă de peste șase decenii de un sunet unic”.

Cine a fost Sergio Mendes

Fiu al unui medic, Mendes s-a născut în Niteroi, Brazilia, și a studiat inițial pianul clasic, cu intenția de a deveni pianist de concert.

Însă viața sa s-a schimbat în 1956, când a ascultat primul său disc de jazz, Take Five al muzicianului american Dave Brubeck, și și-a abandonat studiile.

„Pentru mine, acesta a fost, aș spune, unul dintre momentele incredibile ale vieții mele”, a declarat el în 2014 pentru postul de radio american NPR, „pentru că atunci când am auzit acel disc, nu aveam nicio idee despre jazz sau altceva”.

A început să cânte în cluburile de noapte din Rio de Janeiro, chiar în momentul în care a izbucnit nebunia bossa nova - și a început să se cufunde în acea scenă, alături de alte personalități precum Antonio Carlos Jobim și João Gilberto.

Prima sa înregistrare, Dance Moderno, a fost lansată în 1961 la casa de discuri Philips Records. Trei ani mai târziu, a părăsit Brazilia pentru SUA, pentru a scăpa de dictatura militară, dar tranziția nu a fost ușoară.

Melodia Mas Que Nada, un cântec iubit în toată lumea

Colegii săi de trupă brazilieni s-au întors acasă, forțându-l pe Mendes să formeze un nou grup. Numit Brasil '66, acesta includea două cântărețe americane, Lani Hall și Karen Philip.

Au semnat pentru A&M Records și au găsit o formulă câștigătoare - interpretări jazzy ale cântecelor braziliene populare, alături de versiuni îmbogățite cu samba ale hiturilor zilei.

Au obținut primul lor succes major cu Mas Que Nada, un cover însorit al unui original de Jorge Ben, plin de pocnituri ale degetelor, shakere și un refren exuberant care cântă despre nevoia de a dansa. Există „ceva foarte magic în legătură cu acest cântec”, și-a amintit Mendes mai târziu. „Oamenii iubesc acest cântec - peste tot în lume”.

Acesta a fost primul cântec în limba portugheză care a devenit un hit mondial și a propulsat albumul de debut omonim al formației Brasil '66 în top 10 al topurilor din SUA.

Pe înregistrările ulterioare, Mendes și-a perfecționat amestecul de melodii occidentale și ritmuri braziliene, interpretând piesele Scarborough Fair a lui Simon & Garfunkel și (Sittin' On) The Dock Of The Bay a lui Otis Redding.

Când a interpretat piesa The Fool On The Hill a formației The Beatles pe albumul Look Around din 1967, Paul McCartney i-a scris lui Mendes o scrisoare în care îi spunea că este versiunea sa preferată a cântecului.

A fost prieten cu Frank Sinatra

Deși muzica sa a fost catalogată la acea vreme drept „easy listening”, Mendes a devenit extrem de popular, susținând turnee în arenă și concertând la Casa Albă pentru președinții Lyndon B. Johnson și Richard Nixon.

A fost un obișnuit al emisiunilor TV alături de artiști precum Perry Como, Jerry Lewis, Fred Astaire și Frank Sinatra, cu care a legat o prietenie strânsă.

În anii 1970, și-a relansat formația sub numele de Brasil '77, dar norocul său comercial a scăzut până când albumul de revenire din 1983, Sergio Mendes, i-a adus cel mai mare succes din carieră - un cover al clasicului Never Gonna Let You Go al lui Dionne Warwick.

Succesul a venit aproape întâmplător, deoarece Mendes a adăugat cântecul în repertoriul său abia în ultimul moment.

„Toate celelalte cântece de pe album au fost sus și festive. Aveam nevoie de o baladă pe album, doar pentru a schimba puțin ritmul”, a declarat el într-un interviu pentru The Billboard Book of No. 1 Adult Contemporary Hits.

În 1992, a câștigat un premiu Grammy pentru albumul său Brasileiro, care conținea mai multe piese cu tânărul percuționist și cântăreț Carlinhos Brown - acum unul dintre cei mai proeminenți muzicieni din Brazilia.

Printre colaborările lor s-a numărat Magalenha - un cântec vesel alimentat de sunetele energice ale percuționiștilor bahieni de pe străzile din Rio - care a devenit rapid un standard latino.

Două decenii mai târziu, în 2012, duo-ul a primit o nominalizare la Oscar pentru munca lor la coloana sonoră a filmului Rio.

Filmul biografic „Sergio Mendes In The Key Of Joy” a fost lansat în 2020

Includerea piesei Mas Que Nada pe coloana sonoră a filmului Austin Powers al lui Mike Myers l-a făcut cunoscut pe Mendes unui public cu totul nou în 1997, iar până la începutul secolului XXI, cea mai mare parte a catalogului său a fost reeditată pentru noi fani.

În aceeași perioadă, Mendes a început să încorporeze elemente de hip-hop în sound-ul său, colaborând cu Black Eyed Peas la o nouă versiune a piesei Mas Que Nada și înregistrând piese cu rapperi precum Common și Q-Tip.

De asemenea, Mendes a făcut o apariție în videoclipul de 24 de ore pentru piesa Happy a lui Pharrell Williams și a câștigat un premiu pentru întreaga carieră la gala Latin Grammy din 2005.

Un film despre viața sa, Sergio Mendes In The Key Of Joy, a fost lansat împreună cu un nou album în 2020 - și a continuat să cânte live până foarte recent, inclusiv o apariție la London Jazz Festival în octombrie anul trecut.

Rezumând filosofia sa muzicală, Mendes a spus odată: „Când mă gândesc la muzica braziliană, primele cuvinte care mi-ar veni în minte ar fi bucurie, celebrare, petrecere... Cred că este în spiritul oamenilor în general”.

Muzicianul o lasă în urmă pe soția sa, Gracinha Leporace, care a cântat pe multe dintre discurile sale. De asemenea, el a avut 5 copii.