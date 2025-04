Obezitatea, boală mortală în România. Care sunt afecțiunile cronice legate de această afecțiune

Cel mai recent Atlas Mondial al Obezităţii, peste 70% dintre adulţii români au peste greutatea normală. Totodată, costurile tratării obezităţii se ridică, anual, la 1,3% din PIB-ul țării. În 2021, peste 8.000 de români au murit din cauze ce puteau fi evitate, boli grave asociate obezității.

"Îmi doream să slăbesc, cum nu mi-am dorit nimic mai mult în lume", spune Răzvan Popescu. realizator Radio ZU, pentru observatornews.ro. Acesta s-a chinuit mai bine de 20 de ani să slăbească.

În România se moare de obezitate

"Făceam două antrenamente pe zi, mâncam extrem de corect, numai că nu poţi să ţii toată viaţa lucrul ăsta. Spuneau toţi "uite-l şi pe penibilul ăsta, se laudă că slăbeşte de fiecare dată, dar mereu se îngraşă", povestește Răzvan Popescu.

Și influencerul Zarug s-a confruntat cu probleme grave de sănătate când a ajuns la o greutate mult peste cea normală.

"Ajunsesem la 126 de kilograme. Mi-am făcut analizele şi aveam toate problemele despre care se discută: steatoză hepatică gradul IV, precirotic, prediabetic şi tot ce însemnau valorile legate de metabolism explodate efectiv. Eram un foie-gras ambulant", afirmă Zarug, influencer.

În România se moare de obezitate, este avertismentul medicilor.

"Creşterea numărului de decese premature în unele boli cronice netransmisibile datorate indicelui de masă corporală crescut. Şi acest lucru se întâmplă în boala cardiacă, se întâmplă în cancer, se întâmplă în accidentul vascular cerebral", precizează Cătălina Poiană preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Boli cronice asociate obezității

Obezitatea este responsabilă de 13 tipuri de cancer, 5 boli cardiovasculare şi altele care afectează sistemul digestiv sau reproducător. Cheltuielile cu tratarea lor sunt uriașe.

"O investiţie serioasă nu doar în prevenţie, ci şi în diagnostic şi tratament adecvat al obezităţii. Am trăi mai bine şi un pic mai sănătos, am avea productivitate mai bună, am contribui în mod pozitiv la PIB, nu negativ", atrage atenția Adrian Pană, expert în politici de sănătate.

"Cu cât scăderea în greutate este mai importantă, cu atât se preîntâmpină sau se ameliorează aceste comorbidităţi", insistă Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Potrivit unui studiu internaţional, 80% dintre români cred că depinde doar de ei să lupte cu obezitatea. În realitate, tratarea obezităţii depinde prea puţin de voinţa proprie. Este o boală cronică şi trebuie tratată ca atare.

"Slăbitul nu este ceva ce corpului îi place să facă, aşa le explic eu pacienţilor mei. Corpului îi place să câştige greutate, nu-i place să piardă. Aşa că atunci când încerci să slăbeşti, corpul va încerca să se lupte. Este un proces biologic complex care se luptă cu pierderea în greutate", spune prof. Arya Sharma profesor emerit de Medicină, Universitatea Alberta, Canada.

De asta un plan corect de tratament poate salva vieţi.

"Medicaţia te pune într-o stare, îţi păcăleşte creierul să crezi că tocmai ai terminat o masă copioasă, când de fapt tu n-ai mâncat deloc. Obezitatea este în creierul tău", mai spune prof. Arya Sharma.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează că, dacă se păstrează acest ritm, până în 2030, jumătate din populaţia Globului va fi supraponderală.