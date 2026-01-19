Sofia Vicoveanca, mesaj pentru medicii care i-au salvat viața: Dumnezeu a lucrat prin mâinile lor

„Dragii mei, cu câteva zile in urma am trecut printr-un moment delicat de sănătate dar, cu ajutorul lui Dumnezeu care a lucrat prin mâinile şi știința unor medici minunați - domnii doctori Laurian Blaga şi Paul Mihai Boarescu - am căpătat o nouă viață. Mă înclin, cu recunoștință, in fata acestor oameni sufletiști care au avut grijă de mine ca de propria mamă. Vă mulțumesc din suflet tuturor acelora care v-ați gândit la mine, colectivului de la UPU Rădăuți şi, mai cu seamă, colectivului Spitalului Sf. Ioan cel Nou Suceava, în frunte cu doamna manager Larisa Blănari. Sucevenii sunt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată! Vă îmbrățișez, mulțumindu-vă cu sufletul! ”, a scris artista.

Potrivit mesajului public, Sofia Vicoveanca a beneficiat de îngrijiri medicale de specialitate în nordul țării, fiind tratată inițial la UPU Rădăuți, iar ulterior la Spitalul Sf. Ioan cel Nou Suceava. Artista a ținut să le mulțumească în mod special medicilor Laurian Blaga și Paul Mihai Boarescu, despre care a spus că au avut grijă de ea „ca de propria mamă”.

De asemenea, a adresat cuvinte de apreciere conducerii spitalului, menționând-o pe Larisa Blănari, managerul unității medicale, și subliniind profesionalismul întregului colectiv.

Potrivit surselor, Sofia Vicoveanca ce a suferit un infarct în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2026. Ea a fost transportată cu ambulanța în jurul orei 4:00 dimineața la Secția de cardiologie a Spitalului „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Cunoscuta interpretă, un simbol al folclorului bucovinean și al muzicii tradiționale românești, este recunoscută nu doar pentru cariera sa impresionantă, ci și pentru credința profundă și legătura specială cu publicul. De-a lungul anilor, Sofia Vicoveanca a vorbit deschis despre rolul spiritualității în viața sa, iar și de această dată și-a pus vindecarea sub semnul recunoștinței și al credinței.